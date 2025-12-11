Google: Cerchia e cerca si trasforma in scorri e traduci

Come ben sapete, Google lavora in modo costante a tutte le sue applicazioni in modo da mantenerle aggiornate e ricche di funzionalità in grado di garantire un’esperienza d’uso quanto più eccelsa possibile, oggi vi parliamo di una nuova feature che è il team di sviluppo sta introducendo dopo averla annunciata oltre tre mesi fa, stiamo parlando di un’evoluzione della traduzione integrata in cerchia e cerca che trasforma la traduzione in scorri e traduci.

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Funzionalità rapida e veloce

D’ora in avanti all’interno della piattaforma cerchia e cerca quando cliccare Ete sul pulsante traduci si aprirà la nuova funzionalità scorri e traduci, quest’ultima ha un principio di funzionamento molto semplice, si attiverà infatti la condivisione dello schermo in tempo reale con Gemini e l’utente potrà semplicemente scorrere l’intero contenuto dello schermo del proprio smartphone e quest’ultimo verrà tradotto in tempo reale dall’applicazione senza dunque necessitare di ulteriori step da parte dell’utente che non sarà più obbligato a selezionare parti del testo, ci penserà l’applicazione a tradurre tutto in pochi secondi.

Vanno però sottolineate alcune limitazioni intrinseche dell’applicazione introdotte da Google per sicurezza, quando infatti l’applicazione si troverà a tradurre testi presenti all’interno di Google messaggi ad esempio, alcune parti di questo testo verranno nascoste per sicurezza in modo da evitare l’esposizione di dati sensibili e tutelare la privacy di entrambe le parti, lo stesso discorso vale ovviamente per altre applicazioni sensibili come WhatsApp oppure le piattaforme di Internet banking.

Ovviamente l’update è in fase di rilascio graduale per tutti gli utenti e ci vorrà ancora un po’ di tempo prima che ogni utente lo riceva, per essere sicuri di ricevere il miglioramento ovviamente mantenete tutte le applicazioni Google sempre aggiornate all’ultima versione dal momento che questo è indispensabile per ricevere gli update lato server, quando la società inizia a rilasciarli, ciò che resta da fare è attendere.