Google cambia il modo per accedere alla cronologia ricerche AI

Nel mondo Google assume sempre più importanza la ricerca AI ed è per questo che il colosso cerca di rendere tale meccanismo sempre più semplice e coerente. In questo contesto ecco che arriva una modifica in fase di test che riguarda l’accesso alla cronologia delle ricerche effettuate tramite AI Mode, la modalità che integra Google Search con le capacità di Gemini.

L’indiscrezione arriva dall’analisi della versione 16.50.55 dell’app Google per Android, nella quale sono emersi chiari riferimenti a un cambiamento dell’interfaccia pensato per rendere la cronologia AI più immediata da raggiungere.

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Un accesso più diretto alla cronologia AI

Ora come ora l’unico modo per conoscere le ricerche precedenti fatte in AI Mode, bisogna entrare nella modalità dedicata e poi toccare l’icona della cronologia posizionata nell’angolo superiore destro. Il percorso non è particolarmente complesso, ma richiede comunque più passaggi.

Google starebbe lavorando a una soluzione più rapida: il collegamento alla cronologia verrebbe spostato direttamente nella schermata principale dell’app, nell’angolo superiore sinistro. Questo comporterebbe la sostituzione dell’attuale accesso rapido a Google Labs, il programma che raccoglie le funzionalità sperimentali dell’azienda. La modifica, pur apparendo marginale, renderebbe la cronologia delle ricerche AI molto più visibile e accessibile.

Perché la cronologia AI è sempre più rilevante

AI Mode viene utilizzata soprattutto per domande articolate e ricerche che si sviluppano in più passaggi logici. In questo scenario, la cronologia non è solo un archivio, ma uno strumento utile per riprendere ragionamenti interrotti, affinare le richieste e recuperare informazioni già analizzate. Naturalmente, la funzione resta disponibile solo se la cronologia è attiva nelle impostazioni dell’account.

iOS è già un passo avanti

Un elemento che rafforza la credibilità di questo cambiamento è il fatto che l’app Google per iOS abbia già adottato questa nuova disposizione. Sugli iPhone, la cronologia di AI Mode è accessibile dalla posizione prevista e organizzata per data. La differenza tra Android e iOS suggerisce un rollout graduale, con Android destinato a seguire a breve.

Google Labs resta, ma in secondo piano

La rimozione del collegamento diretto a Google Labs non implica un ridimensionamento del progetto, che continuerà a essere accessibile dai menu dell’app. Piuttosto, la scelta riflette una priorità d’uso: la cronologia AI cresce ogni giorno con l’utilizzo reale, mentre Labs rimane uno spazio più di nicchia.