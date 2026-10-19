Google Assistant torna al posto di Gemini con un trucco

Riportare in vita Google Assistant al posto di Gemini sugli smartphone Android è ancora possibile grazie a un trucco che per il momento funziona. Il vecchio assistente vocale era destinato a uscire di scena da tempo e così è successo davvero, visto che da fine settembre 2026 ufficialmente non esiste più. Al suo posto c’è Gemini, che sulla carta dovrebbe essere molto più potente ma che nella pratica ha mostrato qualche difficoltà proprio con le operazioni più semplici.

Si tratta di azioni come impostare una sveglia, avviare un timer, creare un promemoria o gestire i comandi di base senza tentennamenti. Sono compiti che Assistant svolgeva benissimo e che il suo erede, pur essendo il più intelligente dei due, non sempre riesce a portare a termine alla perfezione. Gli utenti se ne sono accorti eccome e non hanno perso occasione per farlo notare.

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Il trucco per far tornare Google Assistant sullo smartphone

Non tutti però si sono arresi. Qualcuno ha trovato una strada per recuperare il vecchio assistente e la soluzione vale la pena di essere conosciuta da chi proprio non riesce a fare pace con Gemini. Va detto subito che non si tratta di un rimedio permanente e che difficilmente potrebbe esserlo.

La procedura è stata scoperta da un utente in una discussione online e parte da un passaggio che a prima vista sembra controintuitivo, ovvero disinstallare gli aggiornamenti dell’app Google. Per farlo basta entrare nelle Impostazioni del telefono, aprire la sezione App e selezionare Google. A quel punto si tocca il menu con i tre puntini in alto a destra e si sceglie la voce “Disinstalla aggiornamenti”. Esiste anche una via alternativa che porta allo stesso risultato. Si tiene premuta l’icona di Google nella schermata home oppure nel cassetto delle applicazioni, si sceglie “Info app” e ci si ritrova esattamente nella stessa schermata.

Come completare la procedura e scegliere l’assistente predefinito

Una volta rimossi gli aggiornamenti dell’app Google, il passo successivo consiste nell’aprire l’app Google Assistant dal Play Store. Chi l’avesse eliminata in passato dovrà semplicemente installarla di nuovo. Comparirà quindi una schermata che chiede se si preferisce provare Gemini oppure restare con Assistant. Naturalmente va selezionata la seconda opzione e il gioco è fatto.

Il sistema potrebbe anche proporre di impostare l’assistente predefinito. Tra le scelte disponibili apparirà Google Assistant accanto a Gemini, quindi sarà sufficiente indicare il vecchio servizio per tornare a usarlo come prima opzione sul dispositivo.

Il metodo è stato verificato sui Pixel e anche diversi utenti hanno confermato che funziona nei commenti alla discussione in cui era stato condiviso per la prima volta. Per chi sente la mancanza del vecchio assistente si tratta quindi di una possibilità concreta e alla portata di tutti, dato che non richiede strumenti particolari né competenze tecniche avanzate.

C’è però un avvertimento tanto importante quanto scontato, perché questo stratagemma non durerà per sempre. Google può eliminare definitivamente Assistant in qualunque momento attraverso un aggiornamento oppure disattivarlo lato server, cosa che prima o poi accadrà sicuramente e che renderà inutile qualsiasi tentativo di ripristino.

Fonte: TecnoAndroid