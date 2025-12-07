Google amplia la disponibilità di Gemini 3 in AI Mode

Google continua ad ampliare la presenza di Gemini 3 all’interno della sua AI Mode, portando l’ultima generazione del suo modello di intelligenza artificiale su un numero sempre maggiore di dispositivi e servizi. L’obiettivo è integrare funzioni intelligenti in modo più profondo, naturale e immediato nell’esperienza quotidiana degli utenti Android e dell’ecosistema Google.

Dove arriva Gemini 3 in AI Mode

Con la nuova fase di rollout, AI Mode non è più limitata ai modelli Pixel più recenti o ad alcune zone. Google sta estendendo l’accesso anche ad altri dispositivi Android compatibili, ampliando in modo significativo la base di utenti che può sfruttare funzioni avanzate come la generazione di risposte in tempo reale, l’analisi contestuale sullo schermo e le azioni intelligenti integrate nelle applicazioni.

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Gemini 3 introduce miglioramenti chiaramente percepibili rispetto alle versioni precedenti: la comprensione del linguaggio è più rapida, l’elaborazione delle richieste avviene con meno errori e la capacità di interpretare ciò che accade sul dispositivo è più accurata. In AI Mode, questo si traduce in interazioni più fluide, suggerimenti pertinenti e una gestione più naturale dei comandi vocali e testuali.

In parallelo, Google sta portando Gemini 3 anche su servizi come app Google, Gmail, Maps e funzioni di assistenza. L’idea è trasformare AI Mode in un vero “layer intelligente” che accompagni l’utente ovunque, senza dover aprire applicazioni dedicate o passare da strumenti esterni.

Tutte le novità

Per gli utenti Android, questa espansione significa un salto di qualità tangibile. Le funzioni basate su AI Mode diventano più veloci, più affidabili e soprattutto disponibili in più lingue e mercati. Inoltre, l’integrazione più profonda del modello permette di sfruttare funzionalità on-device quando supportate dall’hardware, garantendo maggiore privacy e tempi di risposta quasi immediati.

Anche la produttività beneficia dell’aggiornamento: Gemini 3 è in grado di riassumere contenuti, proporre azioni rapide, analizzare testo, immagini o schermate e assistere nelle attività quotidiane in modo più diretto. Tutto questo punta a fare dell’esperienza Android un ambiente realmente potenziato dall’intelligenza artificiale, senza complessità aggiuntive.

In sintesi, l’espansione di Gemini 3 in AI Mode rappresenta un passo importante per Google, che continua a unire innovazione tecnologica e usabilità, portando un aiuto concreto nella vita digitale degli utenti.