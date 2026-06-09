Google AI Plus crolla a 4,99€ al mese e raddoppia lo spazio cloud

Google AI Plus cambia pelle e diventa molto più accessibile: il piano parte ora da 4,99 euro al mese, una cifra che abbassa sensibilmente la barriera d’ingresso ai servizi di intelligenza artificiale firmati Google. E non finisce qui, perché insieme al taglio di prezzo arriva anche il raddoppio dello spazio di archiviazione incluso. Un movimento che fa pensare, e parecchio, alle reali intenzioni dietro questa mossa.

Cosa cambia con il nuovo prezzo di Google AI Plus

Partiamo dal dato che salta subito all’occhio. Il piano Google AI Plus abbassa la sua soglia d’ingresso, portando il costo mensile a quei 4,99 euro che lo rendono decisamente più appetibile rispetto a prima. Per chi era curioso di mettere le mani sugli strumenti di intelligenza artificiale dell’azienda ma frenava davanti alla spesa, questa è probabilmente la spinta che mancava.

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Insieme alla riduzione del prezzo, Google ha deciso di raddoppiare anche lo spazio di archiviazione disponibile con l’abbonamento. Tradotto: più GB a disposizione per le proprie cose, senza dover mettere mano al portafoglio per un upgrade separato. È un pacchetto che, sulla carta, suona parecchio conveniente e che punta dritto a chi finora aveva guardato questi servizi con un certo distacco.

La domanda vera, però, è un’altra. Una scelta del genere serve davvero ad accelerare l’adozione di questi strumenti tra il pubblico più ampio? Oppure dietro c’è la necessità di rilanciare degli abbonamenti consumer che fin qui non hanno performato come ci si aspettava? Le due cose, a dirla tutta, non si escludono affatto.

Più utenti o numeri sotto le attese?

Quando un’azienda decide di tagliare il prezzo di un servizio e contemporaneamente offrire di più, raramente lo fa solo per generosità. Il ribasso di Google AI Plus può leggersi in due modi, entrambi plausibili. Il primo è quello dell’espansione: abbassare il costo significa allargare il bacino di potenziali utenti, attirando anche chi prima storceva il naso davanti a tariffe più alte. Il secondo scenario è meno trionfale ma altrettanto concreto. Gli abbonamenti consumer legati all’intelligenza artificiale potrebbero non aver raggiunto i numeri sperati, e una correzione così decisa del prezzo serve a dare nuova linfa a un prodotto che fatica a decollare. Ridurre la soglia d’ingresso, in questo caso, è il modo più diretto per provare a invertire la rotta.

Quel che è certo è che la nuova formula rende il servizio molto più allettante. Con un prezzo di partenza a 4,99 euro al mese e il raddoppio dei GB di archiviazione, Google mette sul piatto un’offerta pensata per togliere ogni alibi a chi rimandava la decisione. La combinazione tra costo contenuto e spazio extra è quel tipo di proposta che, di solito, fa cambiare idea a chi era ancora indeciso.

Resta il fatto che strategie di questo tipo raccontano sempre qualcosa di più ampio sul mercato. L’intelligenza artificiale è diventata terreno di battaglia tra i grandi nomi della tecnologia, e il prezzo è una delle leve più immediate per conquistare quote. Abbassare la tariffa di Google AI Plus a 4,99 euro al mese, con il bonus dello spazio raddoppiato, è una mossa che parla chiaro: l’obiettivo è portare quanti più utenti possibile dentro l’ecosistema dei servizi IA di Google, qualunque sia la ragione di fondo.