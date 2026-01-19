Una delle mancanze più longeve dell’app Gmail per Android potrebbe finalmente essere risolta. Google sta infatti lavorando all’introduzione della gestione completa delle etichette direttamente dall’app, una funzione già disponibile da anni nella versione Web e su iOS, ma mai arrivata sul sistema operativo del Robottino verde.

Si tratta di un cambiamento tutt’altro che marginale per chi utilizza Gmail in modo intensivo, soprattutto in ambito lavorativo o organizzativo, dove le etichette rappresentano uno degli strumenti chiave per la gestione avanzata della posta elettronica.

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Creare, modificare ed eliminare etichette senza passare dal browser

All’interno dell’ultima versione dell’app Gmail per Android sono stati individuati i riferimenti necessari ad attivare una nuova interfaccia che consente di creare, modificare ed eliminare le etichette direttamente dallo smartphone. Al momento la funzione non è ancora attiva per il pubblico, ma il codice è già presente e funzionante, segno che il rilascio potrebbe non essere lontano.

La creazione di una nuova etichetta avverrà direttamente dal menu laterale dell’app, dove comparirà una voce dedicata. L’operazione sarà semplice e immediata: basterà inserire il nome dell’etichetta e confermare, senza dover ricorrere alla versione desktop di Gmail come accade oggi. Per quanto riguarda invece la modifica e l’eliminazione delle etichette, il percorso sarà leggermente più articolato. Le operazioni verranno gestite dalle impostazioni interne dell’app, nella sezione dedicata alla posta in arrivo e alla gestione delle etichette. Da lì sarà possibile rinominare un’etichetta oppure eliminarla completamente.

Coerenza con Gmail Web e iOS

Il comportamento sarà allineato a quello già noto sulle altre piattaforme. Le etichette di sistema, come Posta in arrivo, Importanti o Inviata, resteranno bloccate e non modificabili, mentre le etichette create dall’utente saranno pienamente gestibili. In caso di eliminazione di un’etichetta, le email associate non verranno cancellate, ma semplicemente private della categorizzazione, mantenendo così l’integrità dei messaggi. Dal punto di vista dell’esperienza utente, l’approccio ricalca quello già adottato su iOS, contribuendo a ridurre le differenze funzionali tra le varie versioni di Gmail e rendendo l’app Android finalmente autosufficiente anche per gli utenti più avanzati.

Un piccolo cambiamento che pesa molto

L’arrivo della gestione completa delle etichette rappresenta un passo importante nella maturazione dell’app Gmail per Android. Non si tratta di una novità appariscente, ma di una funzione estremamente richiesta che elimina una dipendenza storica dal browser e rende più efficiente l’uso quotidiano della posta elettronica.

Al momento Google non ha comunicato una data ufficiale per il rilascio, ma la presenza del codice nelle build più recenti suggerisce che la distribuzione potrebbe avvenire tramite un aggiornamento lato server nelle prossime settimane.