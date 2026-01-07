GLYDE si era già mostrato al CES di un anno fa nel 2025, ma era ancora in fase di prelancio iniziale senza disponibilità commerciale. Oggi è tornato alla fiera di Las Vegas per la seconda volta consecutiva, tuttavia si presenta ancora in fase di “offerta anticipata” per early adopter piuttosto che essere disponibile nei negozi tradizionali. Si tratta di un regolacapelli domestico innovativo che introduce funzioni di assistenza digitale avanzate pensate specificamente per ridurre drasticamente la complessità del taglio fai da te che normalmente richiede anni di pratica per essere padroneggiato.

Come funziona il tagliacapelli di GLYDE?

Il dispositivo, presentato ufficialmente come “smart hair clipper” durante la conferenza stampa al CES, integra un sofisticato sistema di lame a regolazione completamente automatica e un’app mobile di supporto dedicata che guida passo dopo passo l’utente inesperto nelle diverse fasi complesse del taglio, dalla preparazione iniziale dei capelli fino alla rifinitura finale dei dettagli. L’idea è quella di democratizzare l’arte del barbiere rendendola accessibile anche a chi non ha alcuna esperienza pregressa con strumenti professionali.

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Il principio di funzionamento si basa fondamentalmente su sensori integrati nel corpo del dispositivo e meccanismi di sicurezza multipli che adattano dinamicamente la lunghezza di taglio durante il movimento sulla testa, riducendo significativamente il rischio di errori comuni legati all’inclinazione sbagliata della mano o alla pressione eccessiva applicata allo scalpo.

L’applicazione mobile fornisce istruzioni visive passo passo estremamente dettagliate e consente di selezionare facilmente stili preimpostati tra una libreria crescente, con particolare attenzione dedicata alle sfumature laterali che rappresentano uno degli aspetti tecnicamente più difficili da eseguire correttamente nei tagli domestici senza esperienza.

Sistema sviluppato attraverso lungo ciclo di prototipazione e test

Secondo i dati ufficiali dichiarati dal produttore durante la presentazione, il sistema è stato sviluppato attraverso un lungo ciclo di prototipazione che è durato diversi anni e ha incluso prove estensive su diversi tipi di capelli con texture, densità e spessore variabili, oltre a sessioni collaborative con utenti reali di background diversi per raccogliere feedback iterativi. L’obiettivo dichiarato esplicitamente dall’azienda è ridurre i tempi complessivi dell’operazione in modo sostanziale, portando un taglio completo entro una decina di minuti dall’inizio alla fine, senza la necessità frustrante di cambiare manualmente pettini distanziatori o accessori multipli come richiedono i regolacapelli tradizionali.

Dal punto di vista puramente tecnico, GLYDE utilizza una batteria ricaricabile da 700 mAh che garantisce autonomia sufficiente per diversi tagli consecutivi prima di richiedere ricarica, con ricarica universale tramite USB-C che elimina la necessità di cavi proprietari, e un peso contenuto di circa 283 grammi che lo rende maneggevole anche per sessioni prolungate senza affaticare eccessivamente il polso. La dotazione accessoria comprende elementi essenziali per l’uso quotidiano e la manutenzione ordinaria, come mantella protettiva per evitare capelli sparsi ovunque, forbici di precisione per rifiniture manuali quando necessario, e kit completo di pulizia per mantenere le lame in condizioni ottimali.