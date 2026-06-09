Genesis GV60 Magma arriva in Italia: 650 CV e 0-100 in 3,4 secondi a 88.400 euro

Un’auto elettrica da 650 CV che percorre lo 0-100 km/h in 3,4 secondi, raggiunge i 264 km/h di velocità massima e si ferma da 100 km/h in 33,8 metri con pinze monoblocco a quattro pistoncini e dischi anteriori da 400 mm: il tutto in un unico allestimento da 88.400 euro comprensivo di 5 anni di garanzia e 5 anni di assistenza manutentiva. Genesis porta in Italia la GV60 Magma, primo modello ad alte prestazioni del brand coreano e apice di una gamma che ha costruito la propria identità sul lusso elettrico di segmento premium.

Il debutto commerciale è previsto per l’estate, ma i clienti possono già configurare il modello e manifestare interesse online. La filosofia progettuale è dichiarata sin dalla presentazione: rifiutare gli eccessi motoristici fini a sé stessi in favore di un’esperienza al volante matura, armoniosa e sofisticata, quella che Genesis chiama “Athletic Elegance”. Il cuore tecnico è un powertrain con motori elettrici ottimizzati capaci di raggiungere i 20.000 giri/min, con una coppia massima di 790 Nm e una potenza di picco di 478 kW (650 CV). La batteria da 84 kWh supporta la ricarica rapida che porta il pacco celle dal 10% all’80% in soli 18 minuti. Il Launch Control eroga coppia istantanea da fermo, permettendo di coprire lo 0-200 km/h in 10,9 secondi.

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La modalità Boost incrementa potenza e coppia per circa 15 secondi, massimizzando le performance nelle situazioni che lo richiedono. Tre modalità di guida dedicate — Sprint, GT e la configurazione individuale MY, permettono di calibrare il differenziale elettronico a slittamento limitato (e-LSD), il controllo di stabilità (ESC) e altri parametri prestazionali. La modalità Drift coordina la ripartizione della trazione e l’azione dell’e-LSD per assecondare i movimenti dell’asse posteriore in totale controllo.

Assetto ribassato di 20mm e sospensioni ottimizzate

Rispetto alla GV60 standard, la Magma ha l’altezza da terra ridotta di 20 mm per un baricentro più basso e una dinamica di guida più reattiva. I cerchi forgiati da 21 pollici in grigio grafite opaco montano pneumatici Pirelli e ospitano le pinze monoblocco a 4 pistoncini con dischi anteriori da 400 mm. La geometria delle sospensioni è stata ottimizzata ricalibrando il punto di rollio con sistemi ECS ed EoT per bilanciare stabilità in curva e comfort. Le boccole anteriori Hydro G-Bushings e quelle posteriori a doppio strato smorzano vibrazioni e impatti. L’isolamento acustico è garantito da vetri insonorizzati, guarnizioni porta rinforzate e sistema Active Noise Control-Road.

Display panoramico da 27 pollici e interfaccia Magma

L’abitacolo è dominato dal Connected Car Integrated Cockpit, un display panoramico da 27 pollici che integra quadro strumenti digitale e infotainment in un unico elemento. Attivando la Modalità Magma, il quadro strumenti si trasforma in un layout a tre cerchi con dati telemetrici essenziali: forza G, velocità, temperature di batterie e motore. Il Virtual Gear Shift (VGS) regola coppia ed erogazione per replicare il feeling di cambiata e le dinamiche di un motore termico ad alte prestazioni. Il sistema HPBC ottimizza la temperatura delle celle per scatti brevi e sessioni prolungate in pista.

I sedili a guscio regolabili a 10 vie, i pannelli porta e la console sono rivestiti in pelle scamosciata. Le cuciture arancioni o Ash White, i dettagli trapuntati e le cinture dedicate completano l’identità cromatica Magma, con comandi ed emblemi in finiture metalliche scure antiriflesso.

Unico allestimento, 9 colori e garanzia 5 anni inclusa

La strategia commerciale prevede un unico allestimento completo senza opzioni prestazionali a pagamento, personalizzabile con 9 tinte di carrozzeria — tra cui Magma Orange, Ceres Blue Matte e Matterhorn White Matte — e due finiture interne con cuciture a contrasto in arancione Magma o Ash White. Il Care Plan da 5 anni di garanzia e 5 anni di manutenzione è incluso nel prezzo di listino di 88.400 euro.