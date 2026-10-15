Gemini Skills, rinvio per Google Workspace: niente data per ora

La distribuzione delle Gemini Skills per gli account aziendali ha subito una battuta d’arresto. Google ha infatti deciso di rinviare l’arrivo delle nuove abilità per chi utilizza Google Workspace, motivando la scelta con la necessità di assicurare un accesso “sicuro e affidabile” a ogni utente enterprise. Al momento non esiste una nuova data e l’azienda si è limitata a far sapere che comunicherà un aggiornamento non appena le tempistiche saranno confermate.

Si tratta di un rallentamento che riguarda soltanto una parte del pubblico, perché il passaggio alle skills è già in corso per altre categorie di utenti. Per capire la portata del rinvio conviene però fare un piccolo passo indietro e ricostruire cosa sta cambiando dentro l’assistente di Google.

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Gemini skills: addio alle Gems, arrivano le skills

Il mese scorso Google ha confermato l’intenzione di mandare in pensione le Gems dedicate a usi specifici, cioè quelle versioni personalizzate di Gemini pensate per svolgere compiti precisi. Al loro posto subentrano appunto le skills, che secondo l’azienda risultano più semplici da configurare e soprattutto più immediate da richiamare.

La differenza principale sta nella flessibilità. Le Gemini Skills possono essere attivate all’interno di qualsiasi conversazione, senza costringere l’utente a spostarsi in uno spazio separato. Con le Gems invece bisognava lavorare in un ambiente isolato, un approccio decisamente meno pratico per chi voleva sfruttare una funzione al volo mentre stava già chattando con l’assistente su tutt’altro.

Contestualmente all’annuncio, Google ha cominciato a portare le nuove abilità sugli account Gmail, compresi quelli che si appoggiano ai piani gratuiti di Gemini. Per il mondo business, invece, era stata fissata fin dall’inizio una tabella di marcia più lunga. Ed è proprio questa seconda fase ad aver incontrato l’ostacolo.

Il 13 ottobre salta e la data scompare dal calendario

In origine la società aveva promesso che le skills avrebbero iniziato a comparire nell’app di Gemini per tutti gli utenti Google Workspace a partire dal 13 ottobre. Alcuni cambiamenti dell’ultimo minuto hanno però fatto slittare quella scadenza a tempo indeterminato, come confermato dalla stessa Google in un post sul proprio blog.

Nel messaggio l’azienda parla esplicitamente di un rilascio “ritardato”, spiegando che lo stop serve a garantire una distribuzione sicura e affidabile delle nuove funzioni per gli utenti enterprise. Non vengono forniti altri dettagli sulle ragioni tecniche che hanno portato alla decisione, né sulle modifiche apportate negli ultimi giorni prima del lancio previsto.

C’è poi un dettaglio che rende il rinvio ancora più evidente. Google non si è limitata a spostare la data ma ha proprio cancellato ogni riferimento precedente dal calendario delle release di Workspace, quello che le aziende consultano per pianificare l’arrivo delle novità sui propri account. Chi aveva segnato il 13 ottobre come giorno di debutto delle skills, quindi, non troverà più alcuna traccia di quell’appuntamento.

Per le realtà che utilizzano Workspace la situazione è dunque piuttosto chiara, anche se non particolarmente confortante. Le Gemini Skills sono già disponibili per una fetta di utenti privati, ma per gli account professionali bisognerà attendere che Google definisca una nuova finestra di lancio. L’azienda ha assicurato che condividerà la tempistica aggiornata non appena sarà confermata.

Fonte: TecnoAndroid