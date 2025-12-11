Gemini: nuovo design in stile ChatGPT e più integrato con Maps

Di recente il confronto tra Gemini e ChatGPT si sta facendo più atteso che mai, l’arrivo dell’ultimo modello di Google infatti ha diviso letteralmente in due la community tra coloro che preferiscono Gemini e coloro che invece continuano ad apprezzare chatGPT, le due società ovviamente si rispondono a colpi di aggiornamenti e miglioramenti per i loro software che puntano ovviamente a conquistare la fetta di mercato più grossa.

Google, dal canto suo vuole continuare a stupire e per farlo si sta impegnando a integrare funzionalità sempre innovative all’interno di Gemini, andando a ritoccare ogni dettaglio, l’update di cui vi parliamo oggi riguarda nello specifico il design dell’applicazione che riceve un cambiamento che prende spunto paradossalmente proprio dalla rivale.

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Design modificato

Gemini recentemente ha ricevuto un cambiamento da un punto di vista del design che ricorda incredibilmente chat ChatGPT, la scheda delle funzionalità del bot infatti, adesso non appare più come una schermata a parte, bensì come una scheda che si solleva dal basso verso l’alto e che mostra tutti i tab disponibili all’utente, ovviamente il richiamo è abbastanza evidente sebbene il risultato è decisamente efficace dal momento che non genera più separazione di schermate da quella principale a quella delle funzionalità.

Accanto a questa novità arriva poi un cambiamento radicale per quanto riguarda l’input vocale, adesso il pulsante del microfono si comporterà esattamente come quello che ad esempio abbiamo su WhatsApp per registrare una nota audio, per registrare un input infatti vi basterà tenere premuto il pulsante finché non avete terminato, ciò permette di eliminare la fastidiosa problematica che riguardava la funzionalità precedente, quest’ultima spesso infatti interrompeva la registrazione non appena arrivava una pausa più lunga durante il parlato.

In aggiunta arriva anche una profonda integrazione con Maps, adesso quando un utente chiederà delle informazioni su un luogo o come raggiungerlo apparirà una sorta di mini tab integrata con Google Maps che mostrerà un corposo pacchetto di informazioni riguardo il luogo desiderato, dunque, non verrà generato soltanto un output testuale ma una vera e propria scheda interattiva in pieno stile Maps.