Gemini Live cambia grazie ai modelli Gemini 3

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Gemini Live: dalle funzioni sperimentali al controllo del telefono

Gemini Live potrebbe essere vicino a una svolta decisiva. Google sta lavorando a un profondo rinnovamento della modalità conversazionale del suo assistente basato sull’intelligenza artificiale, sfruttando le potenzialità offerte dalla nuova famiglia di modelli Gemini 3. La funzione Live, che consente dialoghi vocali continui e l’uso in tempo reale di schermo e fotocamera, è ancora ancorata al modello 2.5 Flash. Tuttavia, le ultime versioni beta di App Google indicano un cambiamento imminente.

L’aggiornamento aprirebbe la strada a risposte più ragionate, interazioni più naturali e una gestione più raffinata dei contesti visivi e sonori. Gemini 3 Pro e Gemini 3 Deep Think, presentati nei mesi scorsi, hanno introdotto capacità di analisi più profonde. L’arrivo di Gemini 3 Flash ha completato il quadro. Ora queste tecnologie sembrano pronte a convergere anche nell’esperienza Live. L’obiettivo di Google è rendere l’assistente più riflessivo, meno reattivo in modo meccanico e più capace di comprendere ciò che accade attorno all’utente. In questo scenario, Project Astra rappresenta il cuore dell’evoluzione, permettendo a Gemini di interpretare immagini, suoni e situazioni in tempo reale, offrendo risposte contestuali e sempre più personalizzate.

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Gemini Live: dalle funzioni sperimentali al controllo del telefono

Le anticipazioni emerse suggeriscono l’introduzione di modalità avanzate per Gemini Live. Una di queste punta a migliorare il processo di ragionamento, concedendo all’assistente più tempo per elaborare risposte articolate. Un’altra area riguarda le funzioni sperimentali, già presenti nella chat testuale con i modelli Gemini 3, che potrebbero approdare anche nelle conversazioni vocali. Si parla di memoria multimodale, migliore gestione dei rumori ambientali e risposte automatiche basate su ciò che la fotocamera rileva. A queste si aggiungono riferimenti a capacità ancora più ambiziose. Gemini potrebbe arrivare a interagire direttamente con l’interfaccia dello smartphone, eseguendo azioni al posto dell’utente.

Un’altra novità riguarda la possibilità di delegare ricerche complesse anche durante una conversazione Live, superando i limiti della semplice chat. Non esistono ancora date ufficiali per il rilascio di queste funzioni. Google procede spesso per fasi, testando le novità con un numero ristretto di utenti. Gemini è già disponibile in Italia tramite web e dispositivi Android, ma l’accesso alle future funzioni dipenderà dall’aggiornamento costante di App Google. Il percorso tracciato indica una direzione chiara. Trasformare Gemini Live in un assistente sempre più intelligente, autonomo e integrato nella vita quotidiana digitale.