Gemini: ecco i prompt visivi per interazioni direttamente sulle immagini

Come ben sapete, Google ha sempre un prurito alle mani decisamente evidente dal momento che rilascia aggiornamenti costanti per tutte le sue piattaforme e nello specifico ultimamente si sta concentrando su Gemini, la piattaforma di intelligenza artificiale gode infatti di tutte le attenzioni possibili da parte di Google che recentemente non solo ha integrato NotebookLM ma anche SynthID, strumento che consente a Gemini di riconoscere i video generati dall’intelligenza artificiale di Google.

A quanto pare però non è finita qui, all’interno di Gemini infatti arriva una novità decisamente interessante che riguarda le immagini e la generazione o modifica di immagini, d’ora in avanti sarà possibile infatti inserire input visivi all’interno di un’immagine per indicare all’intelligenza artificiale cosa fare e come farla, scopriamo insieme i dettagli.

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Come funziona

Nello specifico, la funzionalità risulta davvero utile e si basa su un principio di funzionamento molto semplice, una volta caricata l’immagine sarà infatti possibile disegnare tramite una matita digitale ciò che vogliamo ottenere dall’intelligenza artificiale, se ad esempio vogliamo aggiungere un cappellino ad un soggetto presente nell’immagine ci basterà disegnarlo in modo ovviamente grossolano e magari aggiungere anche un’annotazione direttamente accanto al nostro disegno, Google attiverà Nano banana che una volta compreso il nostro prompt visivo procederà alla generazione dell’immagine.

Si tratta di uno strumento che nella sua semplicità può davvero fare la differenza dal momento che spesso gli input testuali non vengono compresi appieno e portano magari alla generazione di immagini aberranti o comunque che non rispecchiano fedelmente ciò che eravamo immaginato, in questo modo l’utente potrà indicare in modo diretto ciò che desidera e dove lo desidera, in tal modo l’intelligenza artificiale potrà agire in modo più mirato, ciò non fa altro che dimostrare ancora una volta la profondità e la potenza dei modelli di Google che stanno arrivando a godere di implementazioni davvero di altissimo livello.