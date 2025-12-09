Gemini 3 Deep Think approda sull’app Google

Google ha reso disponibile la modalità Gemini 3 Deep Think all’interno della sua applicazione mobile di intelligenza artificiale. La novità riguarda esclusivamente gli utenti abbonati a Google AI Ultra. Che possono accedere alla funzione tramite la casella di testo dell’app e il pulsante Deep Think. L’elaborazione delle risposte non è immediata. Il sistema invia una notifica all’utente una volta completato il calcolo. Che può richiedere diversi minuti.

Gemini 3 Deep Think rappresenta un netto miglioramento rispetto alla versione precedente. Ossia Gemini 2.5 Deep Think. Sia in termini quantitativi che qualitativi. La modalità introduce un meccanismo di ragionamento parallelo avanzato. Che consente al modello di valutare più ipotesi contemporaneamente. Questo approccio permette di affrontare problemi complessi di matematica, logica e scienze. Con una precisione superiore rispetto ai modelli precedenti. Google sottolinea che il modello è stato progettato non solo per fornire risposte corrette. Ma anche per ragionare in maniera strutturata, aumentando l’affidabilità dei risultati.

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Prestazioni e applicazioni del nuovo modello Gemini 3 Deep Think

Gemini 3 Deep Think si distingue per prestazioni già testate in competizioni internazionali. Il modello ha ottenuto il 41% in Humanity’s Last Exam, il 93,8% in GPQA Diamond e il 45,1% in ARC-AGI con esecuzione di codice. Confermando le capacità avanzate della nuova AI. In passato, Gemini 2.5 Deep Think aveva ottenuto medaglie d’oro alle Olimpiadi Internazionali di Matematica e brillato all’International Collegiate Programming Contest. Dimostrando eccellenza nel ragionamento algoritmico. La nuova versione consolida questi risultati. Offrendo agli utenti strumenti più potenti per risolvere problemi complessi e simulazioni sofisticate.

L’aggiornamento dell’app Gemini per Android è già disponibile sul Google Play Store. Consentendo agli utenti di sfruttare la nuova modalità. Le applicazioni pratiche del modello spaziano dall’educazione alla ricerca scientifica, fino all’analisi dei dati complessi. Il tutto grazie alla capacità di gestire problemi articolati e calcoli multipli in parallelo. Con Gemini 3 Deep Think, Google ribadisce il proprio ruolo nell’innovazione dell’IA. Offrendo uno strumento avanzato capace di combinare precisione, velocità e ragionamento approfondito. Aprendo nuove prospettive per utenti professionali e studenti.