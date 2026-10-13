Garmin Marq Gen 3 spunta per errore sulle pagine di supporto

Garmin potrebbe aver confermato per errore l’esistenza di Marq Gen 3, il nuovo smartwatch che con ogni probabilità raccoglierà il testimone della generazione precedente. Alcuni riferimenti al dispositivo sono comparsi su diverse pagine di supporto in lingua spagnola dell’azienda, ed è un dettaglio che pesa parecchio quando si parla di un prodotto che ufficialmente ancora non esiste.

Non si tratta di un episodio isolato. Quando c’è da custodire i segreti sui dispositivi in arrivo il marchio non è esattamente un modello di riservatezza, e la storia recente lo dimostra con una certa chiarezza. Proprio per questo la comparsa del nome Marq Gen 3 sui portali di assistenza non sorprende più di tanto chi segue da vicino le mosse di Garmin, anche se resta una conferma indiretta e non un annuncio vero e proprio.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Garmin Marq Gen 3: il precedente di Cirqa Smart Band

Nei mesi scorsi era già capitato qualcosa di molto simile con Cirqa Smart Band, il braccialetto senza schermo pensato per sfidare WHOOP e Google Fitbit Air. Anche in quel caso era stata la stessa Garmin a mettere involontariamente il web sulle tracce del nuovo prodotto, prima ancora di qualsiasi comunicazione ufficiale.

E quella prima fuga di notizie non era rimasta l’unica. La fascia da polso è infatti finita al centro di diversi leak successivi, uno dopo l’altro, fino al debutto vero e proprio arrivato a luglio. Un percorso piuttosto movimentato per un dispositivo che avrebbe dovuto restare sotto traccia fino al giorno della presentazione. Oggi lo scenario sembra ripetersi quasi identico, con un altro prodotto non ancora annunciato che spunta là dove nessuno se lo aspetterebbe, cioè nelle sezioni dedicate all’assistenza clienti.

Marq Gen 3 e le pagine spagnole

Tutto lascia pensare che l’azienda stia lavorando a un successore di Marq Gen 2, il modello lanciato nel 2022. Sono quindi passati circa quattro anni dall’ultimo aggiornamento della gamma, un intervallo che rende abbastanza naturale l’arrivo di una nuova generazione. I riferimenti individuati vanno proprio in questa direzione e indicano in modo esplicito il nome Marq Gen 3, senza troppi giri di parole.

Al momento però le informazioni si fermano qui. Non ci sono dettagli ufficiali su caratteristiche tecniche, prezzo o data di uscita del nuovo orologio, e la casa non ha rilasciato alcuna dichiarazione sul nuovo modello. Quello che emerge è soltanto la presenza del nome all’interno della documentazione di supporto, elemento che di solito precede di poco il lancio di un dispositivo ma che da solo non basta a tracciarne il profilo. Per il resto bisogna affidarsi a quanto effettivamente comparso online, senza spingersi oltre con ipotesi prive di riscontro.

La parte più interessante riguarda proprio dove sono saltate fuori queste menzioni. Le citazioni di Marq Gen 3 non compaiono in una sola pagina ma su più siti di assistenza in lingua spagnola, e nello specifico su quelli destinati a Spagna, Cile e Argentina.

Fonte: TecnoAndroid