Gmail: arriva l’era Gemini con nuova funzionalità IA

Come ben sapete tutte le applicazioni sviluppate da Google godono di una campagna di aggiornamenti costante che punta a migliorarne le funzionalità, Google ormai da diversi mesi si sta concentrando a integrare sempre più a fondo la propria intelligenza artificiale all’interno di tutta la suite di piattaforme che offre, Gemini infatti si è insediato praticamente ovunque garantendo funzionalità aggiornate e in grado di migliorare l’esperienza d’uso in modo decisamente evidente, oggi tocca a Gmail che a detta di Google entra nell’era Gemini, scopriamo insieme che cosa sta arrivando.

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Inizia l’era gemini

Come detto in apertura, tutte le funzionalità che sono in arrivo per Gmail saranno potenziate dall’intelligenza artificiale di Gemini, un passo in avanti a dir poco incredibile dal momento che il client mail di Google è uno dei più utilizzati al mondo, di conseguenza queste novità faranno la differenza per un numero di utenti davvero impressionante, per Google Gmail, infatti sta per diventare un vero e proprio assistente virtuale e proattivo per la posta in arrivo. scopriamo insieme di cosa si tratta.

Innanzitutto, la prima funzionalità viene definita come Panoramiche IA, nello specifico questa feature si occuperà di fornire dei riassunti generati utili utilizzando Gemini 3 delle conversazioni via mail particolarmente nutrite, dunque non dovrete più leggere ogni singola risposta che avete inviato e ricevuto, ma ci penserà l’intelligenza artificiale a riassumere il tutto sottolineando i punti salienti, tra l’altro sarà possibile chiedere al motore mail integrato in Gmail, qualsiasi tipo di domanda utilizzando il linguaggio naturale e l’assistente analizzando le email presenti vi fornirà le risposte che desiderate.

Insieme a tale strumento arriva poi un aiuto per quanto riguarda la scrittura, sarà infatti possibile chiedere a Gemini di darci una mano a scrivere una risposta, di suggerirci direttamente una risposta da inviare e di correggere una bozza, l’intelligenza artificiale farà tutto il lavoro e poi ci proporrà un possibile esito da confermare e nel caso inviare.

In ultimo abbiamo AI Inbox, questa funzionalità invece ci fornirà una sorta di riassunto sottolineando solo però i contenuti correlati agli utenti che contattiamo più spesso o che comunque sono ritenuti più importanti in base alle nostre abitudini, di conseguenza verranno mostrate le email legate a persone alle quali probabilmente abbiamo bisogno di rispondere prima.

Queste funzionalità sono in fase di rilascio graduale per gli utenti, ma purtroppo, almeno per il momento non sono disponibili per tutti, solo gli utenti abbonati ai piani Google AI Pro e Google AI Ultra in Google One possono utilizzarle.