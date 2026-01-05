Galaxy Z Flip 8 e Galaxy Z Fold 8: Samsung lavora su peso e batteria

Samsung guarda già oltre l’attuale generazione di pieghevoli e inizia a far emergere le prime indicazioni su Galaxy Z Flip 8 e Galaxy Z Fold 8. Manca ancora tanto tempo, ma da quello che emerge il colosso sudcoreano avrebbe interesse nel lavorare particolarmente su due aspetti che sono peso e autonomia.

Galaxy Z Fold 7 + sicuramente il punto da cui partire in quanto, con i suoi 215 grammi, è riuscito ad instaurare un vero dominio risultando uno dei pieghevoli “a libro” più leggeri sul mercato. Un risultato tutt’altro che scontato, considerando la complessità strutturale di questi smartphone, che devono integrare due pannelli, una cerniera avanzata e una batteria distribuita su più elementi. Proprio questo traguardo sembra aver spinto Samsung a valutare un’ulteriore evoluzione.

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Flip 8, l’obiettivo è la massima leggerezza

Secondo indiscrezioni provenienti dalla Corea del Sud, Galaxy Z Flip 8 potrebbe puntare a un peso intorno ai 150 grammi. Sarebbe un taglio netto rispetto ai 188 grammi del Flip 7, tale da rendere il dispositivo estremamente leggero per la categoria dei pieghevoli. Una riduzione di questo tipo, però, appare complessa da ottenere senza compromessi significativi su materiali o componenti interni.

Non a caso, la stessa fonte invita alla cautela. Più che una specifica già definita, questo valore sembra rappresentare un obiettivo di progetto, una direzione su cui Samsung starebbe lavorando per capire fin dove è possibile spingersi senza intaccare solidità e affidabilità.

Fold 8, meno grammi e più equilibrio

Più concreta appare invece l’indiscrezione relativa a Galaxy Z Fold 8. In questo caso, il peso potrebbe scendere a circa 200 grammi, con una riduzione di una quindicina di grammi rispetto alla generazione precedente. Non si tratterebbe di una rivoluzione, ma di un miglioramento tangibile nell’uso quotidiano.

Per uno smartphone pensato anche come strumento di produttività, ogni grammo in meno può fare la differenza, soprattutto durante sessioni di utilizzo prolungate. L’obiettivo sembra essere quello di rendere il Fold sempre più vicino, per comfort, a uno smartphone tradizionale.

Autonomia, un nodo ancora centrale

Il tema del peso si intreccia inevitabilmente con quello della batteria. Le stesse indiscrezioni parlano di una possibile batteria da 5.000 mAh per il Fold 8, circa 600 mAh in più rispetto al modello attuale. Un incremento che andrebbe a migliorare l’autonomia senza stravolgere il design complessivo del dispositivo.

Resta comunque aperto il confronto con la concorrenza, che già guarda a soluzioni ancora più capienti. Per ora si tratta solo di rumor, ma la direzione intrapresa da Samsung suggerisce la volontà di trovare un equilibrio più maturo tra portabilità, durata della batteria e usabilità reale dei pieghevoli.