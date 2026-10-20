Galaxy Watch, cosa indica il puntino arancione e come toglierlo

Chi indossa per la prima volta uno smartwatch, o chi arriva da un altro marchio passando magari da Apple Watch Ultra 4 a Galaxy Watch Ultra 2, prima o poi nota un dettaglio curioso: il puntino arancione che compare sul lato sinistro dello schermo del Samsung Galaxy Watch. Può sembrare una stranezza per chi non ci è abituato, eppure la spiegazione è piuttosto semplice e riguarda il modo in cui l’orologio gestisce le informazioni più importanti.

Nel corso della storia della gamma Galaxy Watch quel piccolo cerchio colorato è sempre rimasto al suo posto. Lo si ritrova anche sui modelli più recenti, compresi Galaxy Watch 8 e Galaxy Watch 9 oltre a Galaxy Watch Ultra 2. Si tratta di una soluzione minimalista, pensata per comunicare qualcosa di utile senza occupare spazio prezioso su un display che per forza di cose è piuttosto ridotto.

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Cosa indica il puntino arancione e come disattivarlo

Il puntino arancione è a tutti gli effetti un indicatore di notifiche, e più precisamente segnala la presenza di notifiche non ancora lette. Resta visibile sul quadrante finché tutti gli avvisi in sospeso non vengono consultati, poi sparisce da solo. Se invece il cerchio appare di colore rosso il discorso cambia un po’, perché indica un messaggio urgente che conviene controllare il prima possibile.

Nella stragrande maggioranza dei casi il puntino arancione è quindi del tutto innocuo, ma chi lo trova fastidioso può disattivarlo senza troppa fatica. Direttamente dall’orologio basta aprire le Impostazioni, entrare nella sezione Notifiche, poi in Impostazioni avanzate e spegnere l’opzione dedicata all’indicatore delle nuove notifiche sul quadrante. La stessa operazione si può fare anche da uno smartphone Samsung collegato al Galaxy Watch, passando per l’app Wearable: qui il percorso è Impostazioni orologio, quindi Notifiche e infine Impostazioni avanzate delle notifiche, dove si trova l’interruttore per disattivare l’indicatore sul quadrante.

Le altre icone che compaiono sul Galaxy Watch

Il puntino non è l’unico simbolo di questo tipo. Come succede con tutti i migliori smartwatch, risparmiare spazio su uno schermo così piccolo è fondamentale per offrire un dispositivo davvero valido. E così, mentre il cerchio arancione o rosso occupa il bordo sinistro del quadrante, altre icone possono apparire nella parte alta e in quella bassa dell’orologio.

In alto può comparire l’icona di un telefono barrato, segno che il Galaxy Watch ha perso la connessione Bluetooth con lo smartphone. Un rettangolo con una nuvola al centro indica invece che l’orologio resta collegato al telefono tramite rete dati mobile o WiFi anziché via Bluetooth. C’è poi il lucchetto, che segnala un orologio bloccato: per sbloccarlo serve inserire la password o il PIN impostati.

Nella parte bassa dello schermo può spuntare una nota musicale blu, che avvisa quando un’app sta riproducendo musica e mostra anche se la riproduzione è in pausa. Toccando l’icona è possibile gestire l’audio direttamente dal polso. Nello stesso punto può comparire in alternativa un’icona verde a forma di telefono, che appare quando l’orologio o lo smartphone collegato sono impegnati in una chiamata.

Fonte: TecnoAndroid