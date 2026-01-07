Galaxy S27 Ultra: Samsung prepara un salto per la fotocamera

Parlare di uno smartphone che vedrà la luce tra più di un anno potrebbe sembrare un esercizio di stile. Eppure, nel mondo della tecnologia il futuro si scrive con un anticipo quasi spiazzante. Mentre tutti gli occhi sono puntati sulla serie Galaxy S26, che dovrebbe debuttare ufficialmente verso fine febbraio 2026, i corridoi del web hanno già iniziato a sussurrare dettagli pesanti sul suo successore: il Samsung Galaxy S27 Ultra. Finora, l’azienda sudcoreana ha preferito ottimizzare ciò che già aveva piuttosto che stravolgere l’hardware. Ma per il 2027 le cose potrebbero cambiare, e non di poco. Secondo quanto riportato da Ice Universe, Samsung starebbe preparando una piccola rivoluzione per tre dei quattro sensori principali. Nel dettaglio, sembra che il Galaxy S27 Ultra dovrebbe finalmente sfoggiare un nuovo modulo principale.

Galaxy S27 Ultra: quali sono le prossime evoluzioni di Samsung

Non si tratterebbe solo di megapixel, ma di una qualità costruttiva superiore. Le indiscrezioni parlano della sostituzione del sensore principale, di quello ultra-grandangolare e persino della fotocamera frontale. C’è però un dettaglio che sta facendo sognare i nostalgici della fotografia mobile. Pare che Samsung stia seriamente valutando di riportare in auge l’apertura variabile, una funzione presente sul Galaxy S9 e poi accantonata. Se confermata, tale tecnologia permetterebbe all’obiettivo di adattarsi fisicamente alla luce ambientale. Garantendo scatti più naturali e un effetto bokeh (sfondo sfocato) molto più profondo e meno artificiale.

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Non tutto però verrà rivoluzionato. I teleobiettivi potrebbero rimanere quelli già conosciuti. Samsung sembra convinta che la sua tecnologia di zoom sia ancora al vertice della categoria, o forse preferisce concentrare gli investimenti altrove. Resta però un’ombra: alcuni rumor suggeriscono che l’azienda potrebbe addirittura sacrificare una delle lenti zoom per ottimizzare lo spazio interno. Puntando tutto su un unico sensore periscopico più potente e versatile.

Ovviamente, mancano ancora moltissimi mesi e i piani aziendali possono cambiare. Con tali premesse, il 2027 potrebbe essere l’anno in cui l’hardware tornerà a primeggiare sui dispositivi Samsung.