Galaxy S27 Pro, il leak svela un downgrade della fotocamera

Le immagini della nuova serie Galaxy S27 sono finite in rete e mostrano con buona precisione l’aspetto dei prossimi smartphone di Samsung. La fuga di notizie non si ferma al semplice design ma permette anche di capire che cosa offrirà ciascun modello in rapporto alla spesa. Tra gli elementi emersi c’è però un dettaglio destinato a far discutere, perché Galaxy S27 Pro sembra pronto a fare un passo indietro proprio sul fronte della fotocamera.

Il design della famiglia Galaxy S27 svelato dal leak

Il leak riguarda l’intera gamma e offre una panoramica abbastanza completa di come si presenteranno i nuovi telefoni della casa sudcoreana. Per chi segue da vicino il mondo Samsung si tratta di un’anteprima preziosa, visto che consente di farsi un’idea concreta dei dispositivi prima della presentazione ufficiale. Le immagini trapelate mostrano infatti l’aspetto dei vari modelli della serie Galaxy S27 e accompagnano questa anteprima estetica con un quadro di ciò che ogni versione mette sul piatto.

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Proprio questo secondo aspetto è forse il più interessante. Sapere in anticipo cosa si ottiene in cambio del proprio denaro aiuta a orientarsi all’interno della gamma e a valutare quale variante abbia più senso. Ed è qui che il rapporto qualità prezzo diventa il vero metro di giudizio per i futuri acquirenti, molto più delle linee del telaio o della disposizione degli elementi sul retro.

Galaxy S27 Pro e il nodo del comparto fotografico

La nota stonata arriva da Galaxy S27 Pro. Secondo quanto emerso, questo modello dovrebbe subire un downgrade della fotocamera, ovvero un ridimensionamento del comparto fotografico. Si tratta di una scelta che difficilmente passerà inosservata, perché la fotografia è da sempre uno degli aspetti che pesano di più nella decisione di acquisto di uno smartphone di fascia alta.

Un passo indietro su questo versante rappresenta quindi una novità poco gradita per chi guardava a Galaxy S27 Pro come al possibile punto di equilibrio della nuova serie. Il ridimensionamento della fotocamera è infatti l’elemento che più di ogni altro spicca tra le informazioni trapelate sulla gamma Galaxy S27, ed è anche quello che rischia di accogliere con meno entusiasmo l’arrivo del nuovo modello Pro di Samsung.

Fonte: TecnoAndroid