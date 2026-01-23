Galaxy S26 Ultra: nuove indiscrezioni sul design?

Quando manca poco a un evento Unpacked, il flusso di indiscrezioni diventa quasi inarrestabile. E con la possibile presentazione dei Galaxy S26 fissata per il 25 febbraio, lo scenario relativo al nuovo Galaxy S26 Ultra inizia a essere definito, soprattutto sul fronte del design. Nelle ultime ore, infatti, l’account X @SaudiAndroid ha condiviso alcune immagini che mostrerebbero il prossimo top di gamma coreano, o meglio, una sua versione “di rappresentanza”. A un primo colpo d’occhio il dispositivo sembra autentico, tanto da poter trarre in inganno anche l’occhio più allenato. Guardando meglio, però, alcuni dettagli suggeriscono che si tratti di una unità dummy, ovvero un modellino non funzionante pensato per consentire ai produttori di cover e accessori di muoversi in anticipo. Il cambiamento più evidente riguarda il comparto fotografico. Galaxy S26 Ultra sembra adottare una nuova isola a forma di pillola che racchiude tre dei quattro sensori posteriori.

Samsung Galaxy S26 Ultra: ecco le ultime indiscrezioni

Il modulo appare più grande rispetto a quello del Galaxy S25 Ultra, ma non è detto che ciò dipenda da sensori più voluminosi. Anzi, l’ipotesi più accreditata è che tale effetto sia dovuto a uno spessore complessivo dello smartphone ancora più contenuto. Il modello sembra, inoltre, sfoggiare la colorazione Silver Shadow, una delle varianti emerse dai leak delle scorse settimane. Accanto a questa dovrebbero esserci Black Shadow, White Shadow, Galactical Blue e Ultraviolet. Oltre l’estetica, il Galaxy S26 Ultra dovrebbe puntare su miglioramenti concreti nell’uso quotidiano.

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Si parla di una ricarica più rapida rispetto alla generazione precedente e dell’introduzione del supporto nativo allo standard Qi2. Opzione che aprirebbe finalmente le porte a una ricarica magnetica più stabile e diffusa. Interessante anche l’ipotesi di un “privacy display”, una tecnologia capace di rendere i contenuti visibili solo se lo schermo viene osservato frontalmente. Una questione che resta incerta è quella del prezzo. Con i costi dei componenti in costante aumento, Samsung si trova davanti a un equilibrio difficile da mantenere.