Galaxy S26: ecco cosa cambia con l’arrivo del nuovo Exynos 5410

Samsung, con l’avvicinarsi del debutto della serie Galaxy S26, inizia a scoprire le carte su uno degli elementi meno visibili ma più decisivi degli smartphone moderni: la connettività. A tal proposito, l’ingresso ufficiale a listino dell’Exynos 5410, sviluppato internamente, chiarisce la direzione scelta dall’azienda per la prossima generazione di dispositivi di fascia alta. Il nuovo modem accompagnerà l’Exynos 2600 su alcuni modelli della gamma. Ma la sua importanza va ben oltre il semplice ruolo di componente “di supporto”. Exynos 5410 rappresenta, infatti, un tassello chiave nella strategia di Samsung per rafforzare affidabilità, sicurezza e autonomia.

Samsung: l’Exynos 5410 arriva sui nuovi Galaxy S26

Dal punto di vista tecnico, il nuovo modem si colloca in continuità con il precedente Exynos 5400. Tra le caratteristiche processo produttivo a 4 nm FinFET, compatibilità con lo standard 3GPP Release 17 e velocità di download che arrivano a 14,79 Gbps. Numeri che confermano l’allineamento ai vertici del settore. Il vero salto generazionale emerge osservando le funzionalità avanzate. Exynos 5410 integra in modo nativo il supporto alle reti satellitari non terrestri, comprese NB-NTN e NR-NTN, oltre alla tecnologia Direct-to-Cell. Ciò significa che i futuri Galaxy S26 non saranno limitati alla sola messaggistica di emergenza via satellite, ma potranno gestire anche chiamate vocali e traffico dati. Offrendo, in tal modo, una connessione di ultima istanza in contesti dove le reti tradizionali sono assenti.

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Non meno rilevante è il lavoro svolto sull’efficienza energetica. I modem esterni sono più esigenti in termini di consumi, soprattutto in standby o durante la ricerca del segnale. Samsung afferma di aver ottimizzato l’Exynos 5410 proprio su tale fronte, con l’obiettivo di ridurre l’impatto sulla batteria e migliorare l’autonomia. Già entrato in produzione di massa, l’Exynos 5410 non sarà però un’esclusiva della serie Galaxy S26. La natura “standalone” del modem apre, infatti, la porta anche a possibili adozioni da parte di altri produttori.

Infine, la sicurezza è un altro pilastro su cui Samsung ha deciso di spingere. Il modem adotta un sistema di crittografia avanzato progettato includendo protezioni pensate per resistere anche a potenziali attacchi basati su tecnologie quantistiche. Una minaccia ancora lontana, ma che l’azienda considera già oggi un elemento da affrontare.