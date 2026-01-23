Galaxy S26 e S26+: display, prestazioni e autonomia

Le nuove indiscrezioni sulle “specifiche finali” di Samsung Galaxy S26 e S26+ confermano una strategia improntata alla continuità più che a cambiamenti . Secondo le informazioni diffuse dai leaker, l’azienda avrebbe scelto di mantenere una linea coerente con la generazione precedente. Ha deciso invece di concentrarsi su miglioramenti mirati e su una maggiore ottimizzazione complessiva dell’esperienza d’uso. Il GalaxyS26 dovrebbe adottare un display AMOLED LTPO M14 da 6,3″ con frequenza di aggiornamento adattivo fino a 120Hz. Invece, l’ S26+ salirebbe a 6,7″ con risoluzione 2K e mantenendo la stessa tecnologia di pannello.

Sul fronte dell’autonomia, il Galaxy S26 vede un leggero incremento della batteria a 4.300mAh, accompagnato però da una ricarica rapida cablata che rimarrebbe ferma a 25W. Una scelta che potrebbe far discutere gli utenti più esigenti. Il GalaxyS26+, invece, continua a offrire una batteria da 4.900mAh con ricarica a 45W. Dunque senza variazioni sostanziali rispetto al modello precedente. Sembra quindi che Samsung preferisca puntare sulla stabilità energetica piuttosto che su numeri da record.

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Dal punto di vista delle prestazioni, la serie-S26 dovrebbe adottare una doppia strategia già vista in passato. Si pensa allo Snapdragon 8 Elite Gen 5 per alcuni mercati selezionati e Exynos 2600 per l’Europa e altre regioni.

Galaxy S26 e S26+: fotocamere, connettività e posizionamento sul mercato

Per quanto riguarda il comparto fotografico, GalaxyS26 e S26 + dovrebbero condividere la stessa configurazione. Si ha così un sensore principale da 50MP con stabilizzazione ottica, ultra-grandangolare da 12MP e teleobiettivo da 12 MP con zoom ottico 3x. Anche in questo caso non si tratta di rivoluzioni. Parliamo invece di un perfezionamento di software e algoritmi di elaborazione delle immagini.

Sul fronte della connettività, entrambi i modelli dovrebbero integrare supporto alla ricarica wireless Qi2, porta USB 3.2 e certificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere. Tutti elementi ormai imprescindibili per la fascia alta del mercato. L’obiettivo è infatti offrire un’esperienza completa e affidabile. Una soluzione in grado di soddisfare sia gli utenti professionali sia quelli più orientati all’intrattenimento.

La presentazione ufficiale della serie è attesa entro poche settimane, con un possibile lancio commerciale all’inizio di marzo. Se le indiscrezioni verranno confermate, Samsung sembra voler rafforzare la propria leadership attraverso una strategia prudente ma solida, basata su piccoli passi avanti piuttosto che su cambiamenti drastici. Tale scelta potrebbe rivelarsi vincente in un mercato sempre più competitivo. Un settore in cui la stabilità e l’affidabilità contano quanto l’innovazione pura.