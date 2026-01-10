Galaxy S26: data di presentazione praticamente confermata

Il mese di gennaio 2026 è stato caratterizzato senza alcun dubbio dal CES di Las Vegas 2026, la fiera delle tecnologie americana ha visto la presenza di tantissimi colossi di questo campo che mostrano al mondo ovviamente i loro ultimi prodotti e i loro prototipi che poi arriveranno sul mercato nel corso dei mesi successivi, quest’anno però c’è stato un dettaglio decisamente importante che ovviamente tutti hanno notato, la totale assenza di Samsung che normalmente era presente alla fiera per presentare i suoi ultimi dispositivi.

La sua assenza è giustificata da un dettaglio trapelato online su X che riguarda la presentazione ufficiale della sua prossima generazione di dispositivi top di gamma, stiamo parlando ovviamente dei Galaxy S26 che ormai sono imminenti e di cui si attende soltanto l’arrivo ufficiale, scopriamo insieme di cosa si tratta.

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La data è praticamente confermata

L’azienda si è assentata dalla fiera di Las Vegas di quest’anno poiché ha in programma di presentare ufficialmente i Galaxy di prossima generazione a fine febbraio e ovviamente terrà un evento apposito per questo scopo, a confermarlo sono stati Evan Blass e Ice Universe, nello specifico il primo ha risposto a un post su X del secondo nel quale parla parlava dei prezzi in arrivo confermando la data del 25 febbraio, di conseguenza alla fine del prossimo mese potremo finalmente mettere le mani sui dispositivi top di gamma di prossima generazione.

Nello specifico, l’utente sempre ben informato, Evan Blass ha adichiarato: “La data del 25 febbraio è corretta al 100%. Ci puoi scommettere.“, di conseguenza ormai è solo questione di tempo, nonostante non si tratti di informazioni ufficiali arrivate da Samsung, parliamo di utenti sempre ben informati e le cui indiscrezioni si sono quasi sempre rivelate corrette, dunque non rimane che attendere per vedere se anche questa volta hanno avuto ragione e se Samsung presenterà la sua prossima generazione di smartphone a fine febbraio, probabilmente insieme alla versione definitiva della One UI 8.5.