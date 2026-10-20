Frisco King: Samuel L. Jackson guida lo spinoff di Tulsa King

Paramount+ ha diffuso il primo teaser trailer di Frisco King, la nuova serie televisiva che allarga l’universo narrativo di Tulsa King e affida il ruolo da protagonista a Samuel L. Jackson. Si tratta di uno spinoff vero e proprio, pensato per raccontare una storia criminale diversa da quella vista finora ma sempre dentro lo stesso mondo costruito attorno alla serie con Sylvester Stallone.

Il materiale mostrato dalla piattaforma è ancora breve, come accade spesso con i teaser, però basta a chiarire l’impostazione del progetto. Al centro di tutto c’è Jackson, che si prende la scena senza troppi giri di parole e lascia intuire fin da subito quale sarà il volto del nuovo racconto.

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Dall’Oklahoma al Texas, cambia lo scenario

La differenza più evidente rispetto alla serie madre riguarda l’ambientazione. Tulsa King ha costruito la propria identità attorno all’operazione di Sylvester Stallone in Oklahoma, mentre Frisco King sposta lo sguardo altrove. La nuova avventura gangster si svolge infatti nella periferia del Texas, dove il personaggio interpretato da Jackson sarà alle prese con i propri affari.

Non si parla quindi di una semplice prosecuzione, e nemmeno di un capitolo che riprende la stessa vicenda da un’altra angolazione. Lo spinoff sostituisce di fatto il contesto dell’Oklahoma con un territorio nuovo e con un protagonista differente, mantenendo però il legame con il franchise di partenza. In questo modo la piattaforma amplia il marchio senza limitarsi a replicare la formula originale nello stesso luogo e con gli stessi volti.

La periferia texana diventa così il nuovo terreno su cui si muove una storia che resta saldamente legata al genere criminale. Affari da gestire e mondo della malavita restano gli ingredienti principali, trasferiti però in uno scenario inedito per il pubblico che ha seguito finora le vicende di Stallone a Tulsa.

Samuel L. Jackson al centro del nuovo progetto di Paramount+

La presenza di Samuel L. Jackson è il dato che più caratterizza la nuova produzione. Nel trailer l’attore domina ogni inquadratura, e la piattaforma punta chiaramente su di lui per guidare questo capitolo inedito. Dopo Stallone, il franchise trova dunque un altro interprete di primo piano a cui affidare il peso dell’intera narrazione.

Per Paramount+ l’operazione rappresenta un passo ulteriore nella costruzione di un universo condiviso attorno a Tulsa King. La serie originale si trasforma così nel punto di partenza di un mondo più ampio, nel quale trovano spazio storie e personaggi diversi, uniti dall’atmosfera gangster che ha definito il progetto fin dall’inizio.

Frisco King si presenta come un tassello in più di questo percorso, con un protagonista nuovo, una città diversa e una vicenda criminale autonoma. Il primo sguardo offerto dal trailer mostra proprio questo cambio di rotta, con Samuel L. Jackson impegnato a portare avanti i suoi affari lontano dall’Oklahoma, nella periferia del Texas.

Fonte: TecnoAndroid