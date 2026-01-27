Friggitrice ad aria COSORI a prezzo shock: sconto Amazon del -38%

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Chi non vorrebbe avere a portata di mano una friggitrice ad aria per cuocere i cibi in modo sano e, soprattutto, in pochissimo tempo? Se avete sempre desiderato acquistarne una ma la vastità di proposte presenti sul mercato vi hanno confuso le idee, non preoccupatevi. Oggi parliamo di una soluzione che giunge sul mercato per rispondere alle esigenze di tutti gli utenti. Si tratta della friggitrice ad aria COSORI da 6 litri.

Una soluzione ottimale alimentata da DC motore con 5 velocità della ventola e controllo preciso della temperatura da 30 a 230 °C. Oltre a ciò, graize alla presenta del TurboBlaze offre funzioni multiple per risultati perfetti con ogni piatto.

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Friggitrice ad aria COSORI a prezzo shock

Quale momento migliore per acquistare una friggitrice ad aria? Il modello di cui vi parliamo oggi non è una classica soluzione pensata per cuocere i cibi, ma offre molto di più. Consente infatti di preparare qualsiasi piatto, dalla colazione alla cena, con le funzioni friggere ad aria, arrostire e grigliare alla velocità 5. Oltre a ciò, la COSORI si contraddistingue anche grazie al design.

Dimensioni compatte ma grandi capacità proprio per consentirvi di cuocere cibo per tutta la famiglia. Non a caso, il cestello quadrato da 6 L di TurboBlaze vi consente di cucinare porzioni per tutta la famiglia in modo rapido, occupando poco spazio sul piano di lavoro. Tra i punti di forza di questa friggitrice ad aria c’è l’uso fino al 95% di olio in meno e fino al 67% di energia in meno per cucinare in modo più consapevole.

Dopo aver elencato le principali caratteristiche che rendono questa soluzione unica, non vi resta che approfittare dell’offerta a tempo. Con lo sconto Amazon del 35% il costo della friggitrice ad aria COSORI oggi è di soli 109,99 euro.