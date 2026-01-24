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Friggitrice ad aria Cecotec: prezzo bomba di 99,90 euro su Amazon

Valentina Acri
Valentina Acri
· 2 min di lettura
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cecotec

La friggitrice ad aria è diventata, nel corso degli ultimi anni, un elettrodomestico che non può mancare in cucina. Una soluzione pratica ed economica che consente di cuocere i cibi in pochissimo tempo ma, soprattutto, senza l’aggiunta di olio. Avete sempre desiderato poter cucinare tutto in poco tempo? Con la friggitrice ad aria Cecotec è possibile.

Sarà possibile cucinare tutto con il Cecofry grazie al suo design che incorpora friggitrice ad aria, griglia per carne e piastra per preparare pizze con impasti ottimali. L’ottima notizia di oggi riguarda il prezzo proposto da Amazon per acquistarla. Oggi costa solamente 99,90 euro.

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Friggitrice ad aria Cecotec a prezzo super conveniente

La friggitrice ad aria Cecotec non è una friggitrice qualunque. Oltre a essere una friggitrice con capacità 10 litri, consente di preparare deliziosi pasti da condividere con il proprio partner o gustare piatti individuali con spazio sufficiente per le proprie esigenze culinarie.

Oltre a ciò, permette di affumicare preparazioni con trucioli di legno o pellet, offrendo un tocco autentico ai pasti, ma non solo. E’ anche possibile segnare la carne con la piastra Grillin Style e raggiungere il punto ottimale nei tagli di carne preferiti. Siete curiosi di scoprire un’altra caratteristica? Consente di preparare autentiche pizze sulla piastra e ottenere croste croccanti e dorate ottimali.

Tutto ciò assicurato da un elemento. La sua potenza di 2800 W permette di cucinare ricette con un cucchiaio di olio, riducendo notevolmente la quantità di grassi nelle preparazioni. Potete finalmente godere di piatti sani e deliziosi, senza rinunciare al sapore e alla consistenza che tanto si ama.

Cecotec Friggitrice ad Aria 10L - Air Fryer Cecofry&Grill Smokin' 11000. 2200W, 3in1 Friggitrice, Grill, Piastra. Affumicatore integrato, 10 Menù, Temp 40-200°C, Doppia temperatura, Cottura uniforme
Cecotec Friggitrice ad Aria 10L - Air Fryer Cecofry&Grill Smokin' 11000. 2200W, 3in1 Friggitrice, Grill, Piastra. Affumicatore integrato, 10 Menù, Temp 40-200°C, Doppia temperatura, Cottura uniforme
    99,90 EUR
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