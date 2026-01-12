Fotocamere iPhone: Apple esplora i sensori multispettrali

Quando si parla di fotocamere iPhone, la sensazione è spesso quella di trovarsi davanti a un territorio ormai esplorato in ogni direzione possibile. Sensori sempre più grandi, algoritmi sempre più raffinati, fotografia computazionale che fa miracoli anche quando la luce scarseggia. Eppure Apple, almeno stando a una recente indiscrezione, starebbe guardando a una strada diversa, meno battuta nel mondo consumer ma già ben conosciuta in altri ambiti. L’idea sarebbe quella di introdurre sensori multispettrali sui futuri iPhone, con l’obiettivo di migliorare la fedeltà cromatica e le prestazioni in condizioni difficili. Nulla di imminente, sia chiaro, ma abbastanza da far drizzare le antenne a chi segue da vicino l’evoluzione delle fotocamere mobile.

Apple studia una nuova strada per la fotocamera di iPhone

A parlarne è stato il leaker Digital Chat Station su Weibo, sottolineando però che si tratta di un interesse ancora molto preliminare. Apple starebbe studiando la tecnologia, valutando possibili fornitori e osservando la filiera, senza aver ancora avviato test veri e propri. In altre parole, siamo nella fase delle idee sul tavolo, non delle decisioni operative. È il classico scenario in cui Apple si muove spesso: esplora, analizza, sperimenta internamente e poi, se e solo se le condizioni sono mature, decide se fare il salto. Per questo l’indiscrezione va presa con cautela, più come un’indicazione di direzione che come un’anticipazione concreta su un futuro modello di iPhone.

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Per capire perché questa ipotesi è interessante, vale la pena fare un passo indietro. Le fotocamere degli smartphone, come quelle digitali in generale, si basano su sensori che “vedono” il mondo attraverso tre canali: rosso, verde e blu. Combinando la quantità di luce catturata da ciascun canale, il software ricostruisce i colori di ogni pixel. È un sistema estremamente efficace, ma ha un limite chiaro: tutto avviene all’interno dello spettro visibile. Quando la luce è complessa, mista o molto debole, il sensore deve affidarsi sempre di più agli algoritmi per compensare ciò che non riesce a raccogliere in modo pulito.

Un sensore multispettrale, invece, amplia lo sguardo. Oltre alla luce visibile, può rilevare informazioni nell’infrarosso o nell’ultravioletto, aggiungendo strati di dati che aiutano a interpretare la scena. Non significa “vedere come Superman”, ma avere più indizi per capire cosa si ha davanti. È una tecnologia che oggi vive soprattutto lontano dagli smartphone, in contesti come l’ambito militare, l’osservazione satellitare, il monitoraggio agricolo con droni o l’analisi delle opere d’arte. In questi casi, la capacità di leggere ciò che l’occhio umano non vede fa la differenza.

Portare questo approccio su uno smartphone è tutt’altro che banale, ed è anche per questo che finora non si è diffuso. Qualcuno ci ha provato: Huawei ha integrato sensori multispettrali in alcuni modelli, promettendo colori più fedeli e migliori risultati in notturna. Il riscontro, però, è stato tiepido, e l’idea non ha fatto scuola. Più di recente anche OPPO e Motorola hanno sperimentato soluzioni simili, segno che il tema non è affatto morto, ma resta di nicchia.

Se Apple dovesse davvero imboccare questa strada, lo farebbe probabilmente a modo suo, integrando l’hardware con la fotografia computazionale che già oggi è uno dei suoi punti di forza. Non sarebbe una rivoluzione immediata né un cambiamento evidente per tutti, ma un passo in più verso immagini più coerenti, soprattutto in quelle situazioni in cui la luce mette in crisi anche i migliori sensori. Per ora resta solo un’ipotesi, ma è una di quelle che raccontano bene come, anche in un settore che sembra maturo, ci sia ancora spazio per guardare oltre lo spettro visibile.