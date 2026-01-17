Forza Horizon 6: la data di uscita trapela prima del Developer Direct

Il 22 gennaio si avvicina e con esso l’Xbox Developer Direct, appuntamento scelto da Microsoft per aggiornare il pubblico sui principali titoli in arrivo. Tra i nomi già confermati spiccano produzioni molto attese, ma nelle ultime ore l’attenzione si è spostata quasi interamente su Forza Horizon 6, protagonista di una fuga di notizie che avrebbe svelato in anticipo la data di lancio. Secondo quanto riportato su X, alcuni utenti avrebbero notato una notifica comparsa direttamente all’interno di Forza Horizon 5, nella sezione garage. Il messaggio invitava alla prenotazione del nuovo capitolo e faceva riferimento all’accesso anticipato incluso nella Premium Edition. Il dettaglio più interessante riguardava la data indicata per l’avvio anticipato, fissata al 15 maggio, quattro giorni prima del debutto standard. Da qui l’ipotesi, ritenuta credibile, di un’uscita ufficiale il 19 maggio, periodo coerente con la strategia primaverile spesso adottata da Microsoft per i suoi titoli di punta.

Premium Edition e piattaforme previste

La stessa notifica trapelata avrebbe incluso anche un riepilogo dei contenuti della Premium Edition, delineando un pacchetto particolarmente ricco. Tra i bonus citati figurerebbero VIP Membership, Welcome Pack, Car Pass, Time Attack Car Pack, due espansioni premium previste dopo il lancio e un Italian Passion Car Pack, pensato per valorizzare il design automobilistico del Bel Paese. Al momento tali informazioni restano prive di conferma ufficiale. Per quanto riguarda le piattaforme, il titolo sarebbe destinato inizialmente a Xbox e PC, seguendo poi un percorso simile al capitolo precedente con un arrivo successivo anche su PlayStation. Una strategia che riflette l’attuale apertura multipiattaforma di Microsoft, sempre più orientata ad ampliare il pubblico dei propri franchise.

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Uno degli aspetti che ha acceso maggiormente l’entusiasmo riguarda però l’ambientazione giapponese, confermata da tempo e accolta con grande interesse. Playground Games ha già dimostrato una notevole abilità nel costruire mondi di gioco ricchi di dettagli, capaci di unire varietà paesaggistica e forte identità visiva. L’interpretazione del Paese del Sol Levante, tra metropoli illuminate e scenari naturali, suscita grande curiosità e aspettative elevate. Adesso, oltre alla possibile conferma della data di uscita, permane la speranza di assistere il prossimo 22 gennaio a sorprese inattese, come accaduto in passato con l’annuncio improvviso di Hi-Fi Rush.