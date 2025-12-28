Ford Fiesta: è tempo di un ritorno in versione elettrica?

La parola fine sulla Ford Focus ha avuto il peso di una chiusura simbolica. Un modello che ha segnato decenni di mobilità europea è uscito di scena, lasciando spazio a interrogativi e aspettative. In questo scenario, Ford guarda avanti e prepara una nuova fase della propria presenza in Europa. Tra le novità più chiacchierate emerge l’ipotesi di un nuovo SUV compatto, forse chiamato Bronco, pensato specificamente per l’Europa, con tecnologia Plug-in Hybrid e base tecnica condivisa con la Kuga. Un progetto che parla di continuità, ma anche di adattamento ai tempi. L’attenzione maggiore, però, si concentra su una mossa ancora più carica di significato. Un accordo industriale con Renault apre le porte a una collaborazione inedita, destinata a dare vita a due auto elettriche di segmento B. Il debutto del primo modello è previsto nel 2028, una data che sembra lontana ma che già oggi accende il dibattito.

L’alleanza con Renault e il fantasma della Ford Fiesta

Dalle poche informazioni disponibili filtra un legame tecnico con le nuove Renault 5 e Renault 4 elettriche. La piattaforma sarà francese, mentre lo stile dovrà parlare un’altra lingua. Ford ha assicurato un DNA estetico personale, capace di distinguersi senza cadere nel semplice esercizio di badge engineering. Una promessa che alimenta suggestioni forti. Tra queste, la più potente riguarda la possibile rinascita della Ford Fiesta in versione 100% elettrica. Un nome che evoca ricordi, emozioni, prime esperienze di guida. Un ritorno che avrebbe il sapore di una seconda vita. Alcuni render non ufficiali hanno già provato a immaginare le forme di questo modello “Ford-Renault”, con linee tese, fari espressivi e proporzioni urbane.

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Sul piano tecnico si parla di powertrain condivisi, batterie e motori già collaudati, soluzioni pensate per contenere i costi e rendere l’auto accessibile. Proprio qui nasce il nodo più delicato. Il segmento delle elettriche compatte sta crescendo rapidamente e il 2026 vedrà l’arrivo di numerosi nuovi modelli, anche grazie alla diffusione delle E-Car. L’ingresso nel 2028 potrebbe sembrare tardivo. Il tempo dirà se l’attesa sarà premiata. La Ford Fiesta elettrica saprà conquistare tanto quella originale?