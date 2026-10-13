Fitbit Air, arriva il cinturino Metal Mesh e oltre 100 attività

Google amplia le possibilità di personalizzazione di Fitbit Air con un cinturino che finalmente esce dal binario del tessuto e del poliuretano. Il nuovo Metal Mesh è una maglia metallica pensata per dare al piccolo tracker un aspetto più raffinato. L’annuncio però non si ferma all’estetica, perché porta con sé anche funzioni inedite e un monitoraggio automatico delle attività rivisto in profondità, disponibile per tutti a prescindere dal cinturino scelto.

Finora la scelta di accessori per il dispositivo era piuttosto ristretta. Le opzioni Elevated Modern e Performance Loop fanno il loro lavoro ma mancano un po’ di personalità. Proprio per questo serviva un’alternativa capace di sfruttare davvero la facilità con cui il braccialetto permette di cambiare stile in pochi secondi.

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Il cinturino Metal Mesh porta Fitbit Air su un altro livello

Il cinturino Metal Mesh arriva in due finiture, Polished Silver e Champagne Gold, scelte con l’idea di abbinarsi ai gioielli che si indossano già ogni giorno. Il risultato è un wearable che si mimetizza senza fatica anche con un abbigliamento più curato, situazione in cui il pur versatile Performance Loop può sembrare un po’ troppo sportivo.

Sul fronte dei costi, Google ha fissato il prezzo del solo cinturino a circa 65 euro. Chi parte da zero potrà invece acquistare Fitbit Air in un bundle che comprende sia la maglia metallica sia il Performance Loop a circa 140 euro, disponibile però soltanto nella colorazione dorata. Si tratta di una ventina di euro in più rispetto alle edizioni speciali come quella dedicata a Steph Curry o quella legata a Pokémon Sleep, con la differenza che qui i cinturini inclusi sono due e non uno solo.

Health Guardian e un tracciamento delle attività molto più preciso

All’interno dello stesso annuncio Google ha presentato le funzioni Health Guardian, progettate per analizzare il quadro complessivo della salute. Gli utenti Google Health Premium che configurano nell’app l’andamento della pressione sanguigna e della resistenza all’insulina riceveranno ogni mese un report con indicazioni utili a modificare lo stile di vita. Una novità che potrebbe rendere l’AI Health Coach molto più concreto per l’utente medio di un Fitbit.

Il cambiamento più corposo riguarda però il tracciamento automatico, che secondo Google diventa più intelligente, accurato e affidabile. Il numero di attività riconosciute dai tracker Fitbit e da Pixel Watch passa da 10 a oltre 100, tra cui allenamento di forza, nuoto, sport con la racchetta e sport di squadra.

Il sistema sfrutta inoltre un ragionamento basato sul contesto. Tiene conto delle routine di allenamento, dello storico dei dati, delle modifiche manuali e, previo consenso, anche della posizione. In questo modo i rilevamenti diventano quasi due volte più accurati e gli allenamenti persi si riducono di oltre la metà.

Le sessioni che superano la durata minima impostata, di default 15 minuti, e che mostrano una frequenza cardiaca elevata in modo costante vengono registrate in automatico. Un riepilogo arriva poi nell’app sullo smartphone, di solito entro 30 minuti. Ogni volta che un’attività viene confermata o corretta, la funzione impara qualcosa in più sulle abitudini personali e affina le proprie previsioni.

Disponibilità e il confronto con Fitbit Edge

Gli aggiornamenti software sono attesi entro la fine di ottobre. Le novità arrivano a poca distanza dalla presentazione di Fitbit Edge, un tracker più costoso proposto a circa 165 euro che, a differenza di Fitbit Air, integra uno schermo con il linguaggio di design Material You di Google.

I nuovi cinturini Metal Mesh sono già disponibili in preordine sul sito di Google e presso Target, con le spedizioni previste sempre nel corso di ottobre.

Fonte: TecnoAndroid