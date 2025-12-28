Finti avvisi di consegna: la truffa dei pacchi che colpisce chi aspetta spedizioni

Con l’aumento degli acquisti online, si sta diffondendo una truffa particolarmente insidiosa che sfrutta l’attesa di un pacco. Il meccanismo è semplice e proprio per questo efficace: un messaggio avvisa di una consegna non riuscita o di un problema con l’indirizzo. Chi riceve la comunicazione, spesso davvero in attesa di un ordine, tende a fidarsi e ad agire senza troppe verifiche.

Come arriva il falso avviso

Il contatto avviene quasi sempre tramite SMS o email. Il testo è breve e diretto, con riferimenti a un corriere noto o a un generico servizio di spedizione. Si parla di pacco in giacenza, indirizzo incompleto o necessità di pagare una piccola somma per sbloccare la consegna.

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Il messaggio contiene un link che rimanda a una pagina esterna, costruita per sembrare credibile. Colori, loghi e linguaggio imitano quelli dei veri operatori logistici, rendendo difficile distinguere il falso a un primo sguardo.

Dove avviene il raggiro

Una volta aperto il collegamento, viene richiesto di inserire alcuni dati per “verificare” la spedizione. In un primo momento si parte da informazioni apparentemente innocue, come nome e indirizzo. Subito dopo arrivano le richieste più delicate: dati della carta di pagamento o credenziali di accesso.

In alcune varianti, il sito propone il download di un’app o di un modulo da compilare. In realtà si tratta di un passaggio pensato per sottrarre informazioni o installare software indesiderato.

Perché questa truffa funziona così bene

Il punto di forza sta nel tempismo. Molte persone ricevono questi messaggi mentre attendono davvero una consegna. Il contesto reale abbassa le difese e rende plausibile anche una richiesta di pochi euro per “spese amministrative”.

La fretta gioca un ruolo decisivo. Il rischio di perdere il pacco spinge ad agire subito, senza controllare l’indirizzo del sito o il mittente del messaggio.

Come riconoscere e bloccare il tentativo

I corrieri non chiedono mai dati di pagamento tramite link inviati via SMS. Le comunicazioni ufficiali fanno riferimento a spedizioni tracciabili già note, consultabili attraverso app o siti ufficiali. Digitare manualmente l’indirizzo del corriere permette di verificare rapidamente se esiste davvero un problema.

Diffidare di link accorciati e richieste urgenti è fondamentale. Anche in questo caso, l’autenticazione a più fattori riduce i danni se qualche informazione viene inserita per errore.