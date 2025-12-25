Find Hub: potenziamento dell’integrazione con Maps e finalmente arriva su WearOS

Se siete degli utenti appassionati Google, sicuramente conoscerete l’applicazione Find Hub, quest’ultima non è nient’altro che l’evoluzione delle funzionalità Trova, ad esempio trova il mio dispositivo, ed è molto utile poiché consente di localizzare i nostri dispositivi quando vogliamo, insieme ad offrire la possibilità di condividere la posizione con familiari e amici.

Il servizio ovviamente è integrato con le mappe di Google Maps e permette di visualizzare la posizione di ciò che stiamo cercando con una limitazione, fino a questo momento infatti dispone esclusivamente della semplice visualizzazione stradale, quella predefinita, a quanto pare però le cose in futuro cambieranno poiché pare che il team di sviluppo si stia impegnando per migliorare l’integrazione con Maps, il tutto insieme al lavoro per rilasciare una versione a sé stante di Find Hub per WearOS.

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Due grossi cambiamenti

Analizzando l’ultima versione disponibile dell’applicazione e emerso come i lavori per migliorare l’integrazione con Google Maps siano attualmente in corso, il tutto ovviamente per migliorare la visualizzazione del punto in cui abbiamo ad esempio smarrito un oggetto, in futuro infatti l’applicazione verrà dotata di un nuovo interruttore che permetterà di passare dalla classica mappa stradale predefinita alla versione satellite, alla versione rilievo e perfino a quella che mostra i dati relativi al traffico.

Tutto questo ovviamente punta a rendere la localizzazione dei propri oggetti decisamente più semplice, soprattutto in contesti dove la classica mappa stradale non offre la medesima efficienza, difficile però stabilire quando questo update arriverà.

Con assoluta certezza, invece possiamo parlare dell’applicazione a sé stante di Find Hub per WearOS, un po’ a sorpresa infatti Google ha rilasciato l’applicazione per dispositivi indossabili che è finalmente disponibile, gli utenti potranno infatti installare l’applicazione direttamente dal loro smartwatch, quest’ultima al momento sembra essere compatibile solo con Pixel Watch 2\3 e 4 che non a caso sono gli unici a utilizzare l’ultima versione del sistema operativo, la WearOS 6.1, sebbene pare che l’apk aggiornato sia installabile anche sulla versione 6.0, segnale che probabilmente quest’ultima girerà anche su dispositivi un po’ più datati.