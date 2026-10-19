Final Fantasy VII del 1997 con i volti di Remake grazie a una mod

Un progetto nato dalla comunità prova a dare a Final Fantasy VII il volto dei suoi remake senza però toccare l’avventura uscita nel 1997. Si chiama Gaia VII Remaster e porta Cloud, Tifa e Aerith, con un aspetto molto vicino a quello delle versioni moderne, dentro la struttura originale del classico firmato Square Enix. Ne viene fuori un incrocio curioso tra passato e presente, perché la mod lavora sul comparto visivo e lascia intatto tutto il resto, dalla storia al ritmo del gioco.

L’intervento è piuttosto ampio. Il lavoro dei fan riguarda modelli, sprite e fondali, con texture ingrandite e una grafica a risoluzione decisamente più alta rispetto a quella di partenza. E non si ferma al gruppo dei protagonisti, visto che la revisione coinvolge anche NPC, mostri e nemici, cioè buona parte degli incontri che capitano lungo il viaggio. Insomma non si tratta di un semplice ritocco ai personaggi principali ma di una rilettura grafica che attraversa l’intera avventura.

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Volti da Remake e Rebirth con le animazioni di una volta

I nuovi personaggi si ispirano chiaramente a Final Fantasy VII Remake e Rebirth. Cloud, Tifa e Aerith sono gli esempi più riconoscibili di questa scelta, ma lo stesso trattamento tocca diversi avversari. Proporzioni e livello di dettaglio finiscono così per allontanarsi parecchio dai piccoli personaggi poligonali che chi ha giocato l’originale ricorda bene, quelli dalle forme squadrate e dalle mani appena accennate.

Il filmato dimostrativo passa in rassegna i membri del gruppo e poi si sposta su una battaglia a Midgar. È proprio qui che salta all’occhio l’accostamento più strano, con modelli dall’aspetto moderno che eseguono quelle che sembrano a tutti gli effetti le animazioni originali. Gesti e movimenti restano quelli di allora anche se i corpi hanno un aspetto molto più attuale, e il contrasto si nota parecchio.

Poi la dimostrazione esce dalla città e attraversa le zone dei chocobo e Gongaga. Tra i nemici mostrati compaiono persino quelli dall’aspetto di rana, ridisegnati anche loro. Va detto che il video presenta il progetto insieme ad altre mod, quindi quella che si vede sullo schermo è una configurazione composta da più interventi grafici utilizzati contemporaneamente e non soltanto dal lavoro di Gaia VII Remaster.

Come scaricare la mod e con quale versione funziona

Dietro questo lavoro c’è BerZerker96, che ha caricato il progetto il 12 gennaio 2023. Nella descrizione si parla di personaggi, nemici, boss, evocazioni e minigiochi, segno che l’autore ha voluto coprire un po’ tutti gli aspetti del gioco. Tra i file disponibili ci sono anche un pacchetto di costumi alternativi per i protagonisti e uno dedicato alle evocazioni, che si può scaricare separatamente.

Il download si trova su Nexus Mods ed è pensato per la versione PC di Final Fantasy VII. La compatibilità indicata riguarda il port del 2013, mentre quella con la riedizione del 2026 al momento non risulta confermata. Il pacchetto principale, chiamato «All in One» e arrivato alla versione 1.5, pesa 5,4 GB e riunisce l’intera revisione visiva in un unico download. Fra i contenuti aggiuntivi c’è anche un’interfaccia separata, con modifiche al menu principale, ai ritratti e alla mappa del mondo.

Fonte: TecnoAndroid