Fiat Pandina da 15.950 euro: come cambiano Pop, Icon e Cross

Nonostante qualche anno sulle spalle, la Fiat Pandina continua a essere il modello più venduto in Italia e rappresenta oggi la proposta più compatta dell’intera famiglia Panda. Il listino è costruito in modo volutamente semplice: un solo motore mild hybrid, tre versioni tra cui scegliere e un prezzo d’ingresso fissato a 15.950 euro. Una formula essenziale che punta dritta sulla praticità. La piccola di Torino non insegue configurazioni complicate né lunghe liste di motorizzazioni, ma propone una scala di allestimenti facile da leggere, dove ogni gradino aggiunge qualcosa di concreto rispetto al precedente.

Pop, Icon e Cross: come cambia la dotazione

Si comincia dalla Pandina Pop, la configurazione più spartana. Di serie ci sono cerchi da 14 pollici, paraurti in tinta con inserti neri sul frontale, calotte degli specchietti e maniglie in nero opaco e la scritta PANDINA serigrafata sul terzo finestrino. Dentro si trovano sedili in tessuto nero con monogramma Fiat, climatizzatore manuale e alzacristalli elettrici anteriori, con omologazione a quattro posti.

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Sul piano della sicurezza la versione base non è affatto sguarnita. Offre il riconoscimento della segnaletica stradale, il mantenimento della corsia, la frenata automatica d’emergenza, il rilevatore di stanchezza e i sensori di parcheggio posteriori, oltre agli airbag frontali, laterali anteriori e a tendina. L’infotainment invece si ferma alla semplice predisposizione per la radio.

Salendo di un livello si arriva alla Pandina Icon, che lavora soprattutto su comfort e connettività. Rispetto alla Pop guadagna il sedile del guidatore regolabile in altezza e gli specchietti esterni elettrici e riscaldati, mentre i cinque posti con tre poggiatesta posteriori sono disponibili come optional. Arrivano poi una radio DAB da 5 pollici con Bluetooth e comandi audio al volante, a cui si affianca il cruise control.

In cima alla gamma c’è la Pandina Cross, che parte dalla dotazione della Icon e aggiunge un carattere decisamente più marcato. L’aspetto richiama quello di un piccolo crossover grazie ai cerchi Style da 15 pollici e alle protezioni in plastica, ai quali si sommano luci diurne a LED, fendinebbia anteriori, modanature laterali con logo Pandina, barre longitudinali nere sul tetto e vetri posteriori oscurati. I sedili sono rivestiti con il filato Seaqual e il monogramma PANDINA e l’abitacolo accoglie cinque persone con il terzo poggiatesta posteriore incluso.

Anche la parte multimediale fa un bel passo avanti. La Cross monta un touchscreen da 7 pollici con Bluetooth, DAB, Apple CarPlay e Android Auto, mentre gli aiuti alla guida si completano con sensore crepuscolare, sensore pioggia e abbaglianti automatici.

Prezzi e motore della Fiat Pandina

Il listino rispecchia questa progressione. La Pop costa 15.950 euro, la Icon sale a 16.900 euro e la Cross richiede 19.150 euro. In tutti e tre i casi sotto il cofano lavora lo stesso propulsore da 65 CV, quindi la differenza di prezzo dipende esclusivamente dagli equipaggiamenti.

Dal punto di vista tecnico la scelta è unica. Ogni Pandina adotta il 1.0 GSE a tre cilindri a benzina con tecnologia mild hybrid a 12 Volt, potenza massima di 65 CV, cambio manuale a sei marce e trazione anteriore. Il supporto elettrico interviene nelle fasi in cui è possibile alleggerire il lavoro del motore termico e permette di recuperare energia durante le decelerazioni. Fiat dichiara consumi WLTP nel ciclo misto compresi tra 4,9 e 5,1 litri ogni 100 km a seconda della configurazione. Per la Cross il dato si attesta a 5,1 l/100 km con emissioni di CO₂ pari a 116 g/km.

Le rivali della citycar più venduta

Tra le avversarie più dirette spicca la Kia Picanto, una delle poche city car tradizionali ancora stabilmente presenti nel mercato italiano. Misura 3,60 metri di lunghezza e parte da 17.800 euro. Discorso diverso per la Toyota Aygo X, che con la sua impostazione rialzata e lo stile da crossover se la gioca con la Pandina soprattutto nell’uso cittadino. È lunga 3,77 metri e ha un prezzo di 20.850 euro. Un’altra sfidante interessante è la Leapmotor T03, piccola elettrica in rapida crescita in Italia, lunga 3,62 metri e proposta a 18.900 euro.

Fonte: TecnoAndroid