Feder Mobile, primo mese GRATIS con il suo catalogo di offerte

È da poco terminata la promozione di Feder Mobile che permetteva di ricevere ben due mesi in omaggio con l’attivazione delle sue offerte. L’operatore, però, ha deciso di continuare a proporre ai clienti almeno un mese di rinnovo gratis. La nuova promozione è disponibile dalla giornata dell’8 gennaio 2026 e sarà valida con tutte le offerte di rete mobile dell’operatore.

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Feder Mobile regala un mese di rinnovo con il suo catalogo di offerte

Al termine della precedente promozione, l’operatore telefonico virtuale Feder Mobile ha comunque deciso di proporre un mese di rinnovo gratuito. Questo sarà reso disponibile ai clienti che attiveranno una qualsiasi offerta del catalogo dell’operatore virtuale. Secondo quanto è emerso, la promo in questione rimarrà disponibile fino alla giornata del prossimo 19 gennaio 2026.

Tra le offerte sorprendenti del catalogo, c’è ad esempio quella denominata Feder Flash 200 giga. Quest’ultima comprende:

Minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali

50 sms da inviare verso tutti i numeri

Fino a 200 GB di traffico dati

Questa è una delle offerte più convenienti dell’operatore. Il bundle messo a disposizione è infatti piuttosto ricco. Nonostante questo, l’offerta prevede un costo per il rinnovo estremamente confentuo. Gli utenti che attiveranno l’offerta dovranno infatti sostenere una spesa di soli 7,99 euro al mese. Ricordiamo poi che l’operatore ha da poco reso disponibili le offerte per navigare con connettività 5G, ovvero: