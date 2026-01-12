Fastweb spinge su fisso, mobile ed energia con un’offerta unica

Fastweb torna a parlare con forza di rete fissa e lo fa in modo chiaro. Il nuovo spot lanciato in questi giorni mette sotto i riflettori Casa Pro, l’offerta per la casa che abbina connessione ultraveloce e modem Wi-Fi 7, proposta a un prezzo ribassato per chi è già cliente mobile. La cifra di 25,95 euro al mese diventa così il centro di una strategia che guarda alla convergenza come leva commerciale.

Il contesto in cui si muove Fastweb è profondamente cambiato. Dopo l’integrazione di Vodafone Italia, il brand si trova a gestire una doppia eredità. Non è un caso che lo spot metta insieme volti simbolo dei due mondi, raccontando in modo leggero un’offerta che, nei fatti, punta a semplificare. La rete fissa viene proposta come base solida su cui innestare altri servizi, con l’obiettivo di fidelizzare il cliente attraverso benefici concreti e facilmente comprensibili.

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Casa Pro resta una proposta completa anche sul piano tecnico. La connessione è illimitata e disponibile sulle principali tecnologie, con velocità che arrivano fino a 2,5 Gbps nelle aree coperte. A ciò si aggiungono chiamate senza limiti verso numeri nazionali e un modem di ultima generazione incluso nel canone. Il messaggio che Fastweb prova a far passare è quello di un servizio premium reso accessibile grazie alla convergenza, senza vincoli temporali sul prezzo di base.

Fastweb tra sconti, energia e una strategia di lungo periodo

Il cuore dell’offerta, però, non riguarda solo la rete fissa. Fastweb insiste molto sul concetto di vantaggio cumulativo, che prende forma quando alla linea di casa si affianca una SIM mobile e, volendo, anche un contratto energia. È in questa combinazione che entrano in gioco gli sconti più rilevanti, con un risparmio annuo che può arrivare fino a 260 euro.

La logica è chiara, essa consiste premiare chi sceglie di concentrare più servizi sotto lo stesso operatore. In cambio, Fastweb offre non solo uno sconto economico, ma anche benefici come i giga illimitati sulla SIM per chi attiva la convergenza completa. Restano poi inclusi servizi come i corsi della Fastweb Digital Academy e, per un periodo limitato, una copertura assicurativa per la casa.

Insomma, con questo nuovo spot, Fastweb non si limita a promuovere un prezzo, ma ribadisce una direzione. La convergenza tra fisso, mobile ed energia diventa il racconto di una nuova fase, in cui l’operatore prova a capitalizzare l’integrazione con Vodafone e a posizionarsi come interlocutore unico per la connettività e i servizi essenziali. Una scelta che guarda alla stabilità del cliente e che punta a costruire valore nel tempo.