Fastweb rinnova il mobile con tre offerte flessibili tra giga e servizi

Nel mondo delle offerte mobili che puntano su chiarezza e modularità, Fastweb aggiorna il proprio listino con tre soluzioni pensate per coprire profili di utilizzo differenti, mantenendo una struttura semplice e senza costi nascosti. Le nuove proposte si chiamano Fastweb Mobile, Mobile Full e Mobile Maxi e condividono un’impostazione comune: prezzi stabili, procedure di attivazione snelle e un’attenzione particolare alle prestazioni di rete, riconosciute nel tempo come tra le più elevate nel contesto nazionale.

La base dell’offerta è Fastweb Mobile, proposta a 8,95 euro al mese. Il pacchetto include minuti illimitati verso tutti, 100 SMS e 150 GB di traffico dati. È una soluzione equilibrata, adatta a un uso quotidiano intenso ma senza eccedere con i consumi, pensata per chi vuole affidabilità e un buon margine di giga.

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Più dati e 5G con Mobile Full

Salendo di livello si trova Fastweb Mobile Full, disponibile a 10,95 euro al mese. In questo caso i giga diventano 200con 5G compreso, mantenendo minuti illimitati e 100 SMS. L’offerta si rivolge a chi utilizza lo smartphone anche per streaming e lavoro in mobilità, sfruttando una rete mobile che, nel tempo, ha dimostrato velocità e stabilità di alto livello.

L’impostazione resta coerente con il resto del listino, senza servizi superflui ma con una dotazione dati che permette di affrontare il mese senza controlli continui sui consumi.

Mobile Maxi, la proposta più completa

Al vertice dell’offerta si posiziona Fastweb Mobile Maxi, proposta a 12,95 euro al mese. Il traffico dati sale a 300 GB, a cui si aggiungono Fastweb Protect e l’Assicurazione Assistenza Pet di Quixa, due servizi pensati per ampliare il valore complessivo della tariffa. Anche qui non mancano minuti illimitati e SMS, con un’impostazione che guarda a chi cerca una soluzione ricca, adatta a un utilizzo molto intenso della connessione mobile.

Attivazione semplice e senza sorprese

Tutte e tre le offerte possono essere attivate online oppure richiedendo una chiamata gratuita. È disponibile la eSIMgratuita, ideale per chi vuole attivare tutto in tempi rapidi, mentre scegliendo la SIM fisica la spedizione resta comunque gratuita. L’attivazione può avvenire tramite SPID, carta d’identità elettronica o, in alternativa, con la procedura di video riconoscimento.

Il costo di attivazione è pari a 10 euro una tantum. Non sono previsti vincoli né costi nascosti, con tariffe che restano facilmente leggibili e coerenti nel tempo. Le nuove offerte Fastweb si inseriscono così in un contesto che unisce prestazioni elevate, flessibilità di scelta e una gestione pensata per semplificare l’esperienza mobile fin dal primo giorno.