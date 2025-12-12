Fastweb Mobile: tre nuove offerte con fino a 300 giga in 5G e attivazione flessibile

Le nuove offerte Fastweb Mobile, Mobile Full e Mobile Maxi segnano un’evoluzione dell’attuale proposta del gestore, che continua a puntare su prestazioni elevate e un modello contrattuale privo di vincoli. Per quanto riguarda la composizione dei pacchetti, ogni offerta include minuti illimitati verso tutti e 100 SMS, variando soprattutto nella dotazione dati e nei servizi aggiuntivi.

Fastweb Mobile è il piano d’ingresso della gamma: per 8,95 euro al mese offre 150 giga, oltre ai minuti illimitati e ai 100 SMS già citati. Un profilo pensato per chi utilizza lo smartphone con continuità e cerca un equilibrio tra costo mensile e soglia dati.

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Mobile Full porta la dotazione a 200 giga, con accesso al 5G incluso, mantenendo la stessa impostazione di minuti e SMS. Il prezzo mensile è di 10,95 euro e rappresenta la soluzione per chi vuole sfruttare la rete mobile ad alta velocità, già riconosciuta in ambito nazionale per le sue prestazioni elevate nei test indipendenti.

Mobile Maxi è il pacchetto più completo della nuova linea. Per 12,95 euro al mese mette a disposizione 300 giga, integrando anche Fastweb Protect e l’Assicurazione Assistenza Pet di Quixa. Un profilo orientato a chi utilizza lo smartphone come strumento principale nella vita quotidiana e apprezza servizi aggiuntivi inclusi nel canone.

Attivazione online, eSIM gratuita e riconoscimento rapido

Per quanto riguarda l’ingresso, tutte le offerte prevedono un costo di attivazione di 10 euro una tantum. L’attivazione può essere completata online oppure tramite chiamata gratuita richiesta dal sito. È disponibile la eSIM senza costi aggiuntivi, mentre la SIM fisica viene spedita gratuitamente a casa.

Il riconoscimento può avvenire tramite SPID, carta d’identità elettronica oppure attraverso la classica video-identificazione. La flessibilità della procedura consente di completare tutto in pochi minuti, mantenendo la semplicità che caratterizza l’offerta Fastweb.

Le tre proposte non includono vincoli e non presentano costi nascosti, una scelta coerente con la posizione del gestore, che continua a puntare su chiarezza, velocità e affidabilità.