Fastweb Casa FWA: internet veloce anche dove la fibra non arriva

Fastweb continua a investire nelle sue soluzioni dedicate alle abitazioni non raggiunte dalla fibra e propone un’offerta pensata per chi cerca affidabilità e semplicità. Con Fastweb Casa FWA, la connessione arriva fino a 300MB al secondo e consente di navigare senza limiti, con la stessa stabilità che gli utenti associano tradizionalmente alla rete fissa. Il servizio si basa su una piccola antenna esterna che viene installata sul balcone o sul tetto. Una soluzione discreta e leggera che permette alla rete di raggiungere abitazioni difficili da collegare con le tecnologie tradizionali. L’intervento tecnico è incluso e richiede poco tempo, così il cliente può iniziare a utilizzare la connessione quasi subito senza spese extra.

Fastweb offre un’offerta senza vincoli, pensata per essere semplice e sicura

Una volta attivata la linea, la gestione della rete domestica viene affidata all’Internet Box NeXXt One, il modem di ultima generazione compatibile con il Wi-Fi 6. Questo dispositivo è progettato per portare la connessione in ogni stanza, anche negli spazi più ampi, e ridurre rallentamenti nei momenti di maggiore utilizzo. La combinazione tra antenna esterna, rete Fastweb e modem avanzato permette di ottenere una buona continuità anche quando più persone sono collegate allo stesso tempo .

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Uno degli aspetti più apprezzati della proposta Fastweb è l’assenza di vincoli contrattuali. Il cliente può scegliere liberamente se mantenere l’offerta o disdirla quando lo desidera, senza penali e senza obblighi di durata. Accanto alla libertà contrattuale, Fastweb ha integrato anche un livello elevato di sicurezza. Infatti, tutti i dispositivi collegati al NeXXt One sono protetti automaticamente da minacce come virus, malware e tentativi di phishing. La protezione è attiva di default e non richiede configurazioni particolari..

La promo include anche l’accesso ai corsi della Fastweb Digital Academy. Parliamo di un progetto dedicato a chi vuole migliorare le proprie competenze digitali attraverso lezioni gratuite. In contemporanea, l’operatore continua a promuovere iniziative ambientali per ridurre la propria impronta climatica e raggiungere l’obiettivo di abbattere le emissioni del 90% entro il 2035.