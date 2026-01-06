Fastweb avvia il 2026 con nuovi aumenti sulla rete fissa

L’inizio del 2026 porta con sé una novità poco gradita per una parte dei clienti di rete fissa Fastweb. L’operatore ha infatti avviato una nuova rimodulazione tariffaria che comporterà un aumento del canone mensile compreso tra uno e tre euro, a seconda del profilo sottoscritto. Il ritocco, comunicato agli utenti coinvolti nelle scorse settimane, viene motivato dall’azienda come un passaggio necessario per continuare a garantire standard elevati di qualità e affidabilità della rete, senza però introdurre miglioramenti concreti o servizi aggiuntivi per chi subirà il rincaro.

L’impatto economico, se osservato sul singolo mese, può sembrare contenuto, ma su base annuale l’aumento arriva fino a 36 euro in più, una cifra che inevitabilmente pesa sui bilanci familiari, soprattutto in un periodo segnato da rincari diffusi. La rimodulazione riguarda esclusivamente la rete fissa e si inserisce in un contesto più ampio che negli ultimi mesi ha già visto Fastweb intervenire anche sulle tariffe mobile. Una strategia che, pur restando entro i limiti consentiti dalla normativa, riaccende il dibattito sulla stabilità delle offerte e sulla reale convenienza dei piani a lungo termine.

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Fastweb, offerte coinvolte e diritti degli utenti

Tra le offerte coinvolte figurano diverse versioni di Fastweb Casa, CasaLight, CasaPrivilege e l’intera gamma NeXXt Casa, comprese le varianti Light, Internet e One. Anche piani come Seven Internet, Internet e Internet+Telefono rientrano nell’elenco delle tariffe soggette all’aumento, con un incremento variabile in base alla specifica versione attiva. Non si tratta quindi di un intervento marginale, ma di un’operazione che tocca una platea eterogenea di clienti, accumunati dall’assenza di cambiamenti tangibili nel servizio ricevuto.

Dal punto di vista contrattuale, Fastweb conferma la possibilità di recedere senza penali né costi di disattivazione entro il 1° marzo 2026. Gli utenti che non intendono accettare le nuove condizioni possono scegliere se cessare la linea o richiedere il passaggio a un altro operatore, comunicando formalmente la decisione all’azienda. La procedura può essere avviata tramite raccomandata o PEC, specificando come motivazione la modifica delle condizioni contrattuali. Una finestra temporale che rappresenta, di fatto, l’unico strumento di tutela per chi non vuole subire l’aumento.

Questa nuova rimodulazione riporta al centro una questione ormai ricorrente nel mercato delle telecomunicazioni, la distanza tra promesse di stabilità e la realtà di canoni che cambiano nel tempo. Per Fastweb si tratta di una scelta che punta a sostenere gli investimenti sulla rete, ma per molti clienti diventa l’ennesimo segnale di un equilibrio sempre più fragile tra qualità del servizio e costo finale.