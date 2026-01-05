Fastweb: 3 offerte mobile con prezzi bassi e fino a 300GB in 5G

Nel momento in cui il mobile diventa sempre più centrale nella quotidianità, Fastweb aggiorna la propria proposta con tre offerte pensate per adattarsi a profili di consumo differenti. L’impostazione è coerente con la linea dell’operatore: tariffe trasparenti, nessun vincolo contrattuale e procedure di attivazione snelle, con un’attenzione particolare alle prestazioni della rete.

Le nuove soluzioni si chiamano Fastweb Mobile, Mobile Full e Mobile Maxi e condividono un’impostazione comune, lasciando all’utente la scelta in base alla quantità di dati e ai servizi inclusi.

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Fastweb Mobile per un uso equilibrato

Fastweb Mobile è la proposta di ingresso e punta su un buon bilanciamento tra prezzo e contenuti. L’offerta include minuti illimitati verso tutti, sms in quantità essenziale e 150 gb di traffico dati mensile. Il canone è fissato a 8,95 euroal mese, una soglia pensata per chi utilizza lo smartphone in modo continuo ma senza necessità particolari sul fronte dei servizi aggiuntivi.

Mobile Full e il salto al 5G

Con Mobile Full, Fastweb alza la dotazione dati e introduce il 5g. L’offerta comprende minuti illimitati, 100 sms e 200 gb di traffico dati mensile, con un prezzo di 10,95 euro al mese. Questa soluzione si rivolge a chi sfrutta lo smartphone anche per streaming e lavoro in mobilità, beneficiando di una rete veloce e stabile, riconosciuta nel tempo per le prestazioni complessive.

Mobile Maxi tra dati e servizi extra

La proposta più completa è Mobile Maxi, che porta la soglia a 300 gb mensili. .

Attivazione digitale e costi trasparenti

Tutte e tre le offerte possono essere attivate online oppure richiedendo una chiamata gratuita. È disponibile la esimgratuita, così come la sim fisica con spedizione inclusa. L’attivazione può avvenire tramite spid, carta d’identità elettronica o procedura video. Il costo di attivazione è pari a 10 euro una tantum e non sono previsti costi nascosti.