Falso allarme del drone russo sul lago Maggiore

Per settimane il lago Maggiore è stato al centro di un caso ad alta tensione. L’ipotesi iniziale parlava di un drone russo in sorvolo su un’area sensibile. L’allarme riguardava il Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea di Ispra. Un sito strategico per attività scientifiche e di sicurezza. Le segnalazioni avevano attivato immediatamente i protocolli di controllo. Tra marzo e maggio erano scattati ventidue allarmi distinti. Ogni episodio era stato interpretato come una possibile minaccia ostile. La vicinanza con stabilimenti di Leonardo aveva rafforzato i sospetti. Gli inquirenti avevano aperto un fascicolo per spionaggio militare e politico. Il contesto internazionale rendeva lo scenario particolarmente delicato. La presenza ipotizzata di un drone di fabbricazione russa aumentava la preoccupazione. Le prime ricostruzioni parlavano di un velivolo avanzato. Si temevano capacità di osservazione notturna e raccolta dati.

Tuttavia, con il passare delle settimane, la pista iniziale ha iniziato a perdere consistenza. Gli accertamenti tecnici hanno messo in discussione l’origine dei segnali. La Procura di Milano ha quindi approfondito il funzionamento dei sistemi di rilevamento. È emerso che nessun drone aveva mai sorvolato l’area. La conclusione finale ha ribaltato completamente la narrazione iniziale. Quello che sembrava spionaggio internazionale si è rivelato un semplice errore tecnologico.

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Interferenze domestiche e tecnologia mal gestita. Non era un drone russo

Il sistema di sorveglianza utilizzato a Ispra è fornito da un’azienda tedesca. Il software di analisi è sviluppato da una società lettone. Il funzionamento si basa sull’intercettazione delle frequenze radio. I segnali vengono confrontati con un database di droni conosciuti. In questo caso, il sistema aveva associato le interferenze a un modello russo specifico. Si trattava di uno ZALA 421, prodotto da un’azienda sanzionata dall’Unione Europea. Questo dettaglio aveva contribuito ad alimentare i sospetti iniziali. Le indagini hanno però rivelato una realtà molto diversa.

Le frequenze non provenivano dal cielo. L’origine era un amplificatore di segnale GSM. Il dispositivo era installato in una villetta privata nelle vicinanze. La famiglia lo aveva montato per migliorare la ricezione telefonica. Nessuna intenzione illecita, nessuna attività sospetta. Secondo gli sviluppatori del software, il sistema avrebbe dovuto essere riavviato regolarmente. L’assenza di manutenzione può causare errori di interpretazione. Questo utilizzo prolungato ha generato falsi positivi ripetuti. Anche un altro elemento sospetto è stato chiarito. Una Cadillac parcheggiata spesso davanti al centro aveva attirato attenzioni. Il proprietario era stato inizialmente considerato sospetto. I suoi contatti con numeri russi avevano sollevato dubbi. Le verifiche hanno però escluso qualsiasi legame con lo spionaggio. Si trattava di un imprenditore con normali rapporti commerciali locali. L’inchiesta si chiude così senza reati né responsabili.