Facebook Plus arriva in Italia: come funziona e quanto costa l’abbonamento

Facebook a pagamento sbarca anche in Italia, e lo fa con una formula che mette tutti d’accordo: chi vuole, paga e ottiene qualche extra, chi non vuole resta dov’è e continua a usare la piattaforma come sempre. Dopo aver percorso questa strada con WhatsApp e con Instagram, Meta ha deciso di portare il modello in abbonamento anche sul social più longevo della sua scuderia. Il nome scelto è Facebook Plus, e arriva nel nostro Paese con una promozione pensata per convincere i più curiosi a provarlo senza spendere un centesimo, almeno all’inizio.

Come funziona Facebook Plus e quanto costa

Partiamo da un punto che vale la pena chiarire subito, perché è quello che genera più dubbi. Si tratta di un abbonamento facoltativo. Chi decide di restare sulla versione gratuita non perde nulla di quello che ha sempre avuto: l’esperienza rimane identica, con le stesse funzioni di prima. Il discorso cambia solo per chi sceglie di pagare, perché in cambio ottiene alcune funzioni aggiuntive rispetto allo standard.

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Per il lancio in Italia, Meta ha messo sul piatto un mese di prova gratuito. Una volta scaduto questo periodo, ognuno può decidere liberamente cosa fare. Tornare alla versione base, senza tirare fuori un euro, oppure proseguire con l’esperienza arricchita. In quest’ultimo caso il costo è di 2,99 euro al mese, esattamente la stessa cifra richiesta per Instagram Plus. E non è un caso che le due offerte si assomiglino così tanto: i vantaggi sono in gran parte sovrapponibili, così come lo è il prezzo. Insomma, chi conosce già il pacchetto di Instagram sa più o meno cosa aspettarsi anche qui.

I passaggi per attivare l’abbonamento o la prova

Attivare Facebook a pagamento o semplicemente sfruttare il mese gratuito è una procedura piuttosto lineare, ma richiede qualche passaggio. La prima cosa da fare è aggiornare l’applicazione all’ultima versione disponibile. Chi ha uno smartphone Android la trova sul Play Store, mentre chi possiede iPhone deve passare dall’App Store. Senza questo aggiornamento, l’opzione potrebbe non comparire.

A quel punto basta aprire l’app e raggiungere il proprio profilo. Da lì il percorso prosegue toccando le Impostazioni del profilo, poi entrando nella sezione Impostazioni e privacy, e infine selezionando la voce Abbonamenti. È in quel menu che si trova tutto quello che serve, sia per avviare il periodo di prova sia per sottoscrivere direttamente l’abbonamento mensile.

La logica dietro questa mossa è abbastanza chiara. Dopo aver testato il terreno con gli altri servizi della famiglia, Meta sta allargando progressivamente la sua offerta a pagamento, cercando di costruire un’alternativa per chi vuole qualcosa in più dalla propria esperienza social. Il tutto senza penalizzare la grande maggioranza di utenti che continuerà a usare Facebook esattamente come ha sempre fatto, gratis e senza limitazioni rispetto a prima.