Expert: sotto l’albero ti aspettano le SUPER OFFERTE

Il Natale arriva con quella magia che fa tornare bambini, con i desideri scritti in silenzio e la curiosità di scartare qualcosa che racconta chi siamo. Entrare da Expert significa lasciarsi guidare dall’immaginazione, tra luci, promesse e pacchi pronti a diventare sorrisi. Che cosa desideri trovare sotto l’albero quest’anno? Expert accompagna questo racconto natalizio con proposte che sanno emozionare, pensate per chi ama stupire e per chi sogna in grande. Ogni regalo diventa un messaggio, un modo per dire “ti penso” senza bisogno di parole. Tra colori, schermi luminosi e idee per la casa, il Natale firmato Expert prende forma con naturalezza, trasformando l’attesa in gioia.

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Expert: lo store porta magia

Sotto l’albero di Expert trovano spazio proposte che parlano di desideri moderni e tradizioni che si rinnovano. L’Apple iPad 11-inch Wi-Fi 128GB argento a 349 euro è un regalo che unisce eleganza e meraviglia, perfetto per chi ama schermi ampi e design iconico. Il Samsung NP750XGJ-KG2IT a 549 euro racconta la voglia di creare, scrivere e immaginare nuove storie davanti a una tazza fumante. Tra gli smartphone, l’Honor 400 smart 8/256GB black con X7 Lite WH e TPU case a 169,90 euro porta leggerezza e colore, inoltre vi è l’Apple iPhone 16e 128GB nero a 569,90 euro che incarna il sogno di chi ama stile e carattere.

Il Natale di Expert parla anche di gioco e risate con la Nintendo Switch con Joy-Con rosso neon e blu neon a 279,90 euro, da condividere nelle serate invernali, insieme alle Trust GXT 488 Forze PS4 headset black a 24,90 euro e al Nacon Wired Compact Controller nero a 34,90 euro. Per la casa, la Hisense Smart TV 65″ 4K a 399 euro regala immagini spettacolari, mentre la Moulinex EZ801D friggitrice ad aria + grill XXL 6,5 lt inox a 89,90 euro porta profumi irresistibili in cucina. E tu, quale sogno metterai sotto l’albero con Expert?