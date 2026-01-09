EVO 250 di CoopVoce, giga generosi a soli 9,90€ al mese!

Se fino a ieri scegliere un’offerta telefonica era un po’ come affrontare un labirinto tra giga, minuti e costi nascosti, CoopVoce con EVO 250 prova a cambiare completamente le regole del gioco. Non si tratta solo di numeri, ma di un approccio che punta a semplicità, chiarezza e libertà: 250 Giga, minuti illimitati, 1000 SMS, il tutto al prezzo fisso di 9,90 € al mese, senza sorprese, senza vincoli e senza aumenti improvvisi. È un’offerta pensata per chi vuole navigare, chiamare e restare connesso senza dover fare calcoli ogni volta che si avvicina la scadenza della ricarica.

CoopVoce rivoluziona le offerte con EVO 250 senza sorprese

Uno degli aspetti più interessanti è la scelta tra SIM fisica e eSIM: con la eSIM tutto diventa digitale, senza costi di spedizione e con la possibilità di attivare il servizio direttamente online. Basta qualche clic e sei operativo, senza file in negozio o corse dell’ultimo minuto. Per chi invece preferisce avere il supporto concreto di un punto vendita, CoopVoce mette a disposizione 900 negozi dove ritirare la SIM e ricevere assistenza in persona. E se sei già cliente, il passaggio a EVO 250 richiede una sola piccola attivazione, rendendo il tutto rapido e senza complicazioni.

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L’offerta non punta solo alla quantità di giga, ma alla loro qualità: navigazione alla massima velocità su rete 4G, possibilità di usare la connessione come hotspot per condividere internet con altri dispositivi, chiamate in alta definizione grazie al VoLTE e accesso a tutti i giga anche durante i primi 30 giorni dei viaggi in UE e UK. Insomma, tutto pensato per far sentire l’utente libero e connesso ovunque si trovi, senza dover monitorare costantemente i limiti o temere sorprese in bolletta.

In più, CoopVoce non si dimentica dell’assistenza: chat, app e supporto telefonico 24 ore su 24, sette giorni su sette. Se qualcosa non funziona o hai bisogno di chiarimenti, c’è sempre qualcuno pronto a guidarti, senza complicazioni. E per chi ama avere tutto sotto controllo, il rinnovo automatico della ricarica elimina il pensiero dei pagamenti, così non si rischia mai di restare senza credito.

EVO 250 punta a trasformare il modo in cui viviamo la telefonia mobile: basta con offerte complesse, costi nascosti o limiti poco chiari. Con una tariffa semplice, giga generosi e servizi pensati per la vita moderna, CoopVoce propone un’esperienza che non riguarda solo chiamate e messaggi, ma la libertà di restare sempre connessi senza pensieri, ovunque ci si trovi e in totale trasparenza. L’idea è chiara: meno complicazioni, più velocità e tutto sempre sotto controllo.