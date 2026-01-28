Euronics: le migliori offerte per una nuova casa fantastica

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Tech come mai lo hai visto

Hai mai rivisto Gli Incredibili della Pixar a casa? Hai pensato “perché ho questa tv tremenda”? Con Euronics il sogno di avere un cinema a casa diventa realtà! Grazie alle ultime novità in Smart TV, audio e proiettori, ogni film, cartone o serie TV diventa un’esperienza coinvolgente. La famiglia al completo, come gli Incredibili, merita tecnologia che sappia emozionare e stupire, dal grande schermo che cattura ogni dettaglio ai suoni che ti fanno sentire proprio dentro la scena. Non è solo visione, è vivere l’avventura dei tuoi eroi preferiti ogni volta che premi play. E con le offerte speciali di Euronics, qualità e convenienza vanno di pari passo, così puoi finalmente regalarti il meglio per la tua casa senza che tu debba cedere su qualcosa.

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Tech come mai lo hai visto

Se vuoi il grande spettacolo con Euronics, il SAMSUNG Smart TV LED UHD 4K 98″ UE98DU9070UXZT-GRAPHITE BLACK è il protagonista assoluto a €1699, perfetto per vivere ogni film come al cinema. Per chi ama un formato più compatto ma potente, l’HISENSE Smart TV LED UHD 4K 75″ 75A69N-NERO ti stupisce a €599, mentre la qualità dell’immagine raggiunge l’eccellenza con l’HISENSE Smart TV OLED 65″ 4K Ultra HD 65A86N 120Hz-NERO a €1099.

L’intrattenimento audio diventa straordinario con lo Speaker portatile Wireless Bluetooth SONY SRSULT30W.CE7-Bianco a €149, gli Auricolari Bluetooth WFC510L.CE7-Blu a €49,90 e le Cuffie Bluetooth on ear WHCH520B.CE7-Nero a €39,90. Per chi sogna il cinema in casa, i Videoproiettori EPSON EF-72-Rovere a €1259 e EF-61G-Verde ghiaccio a €699 regalano immagini nitide e spettacolari. Gli amanti dell’avventura e dell’azione possono contare sulla GoPro Action cam HERO13 ULTRA WIDE EDITION (-RW)-Nero a €409, pronta a catturare ogni momento con dettagli incredibili.