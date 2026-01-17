Esselunga: un volantino per una casa unica

Esselunga non smette mai di sorprendere. La sua varietà è un invito continuo a scegliere meglio, con la testa ma anche con il sorriso. Ogni volantino ha un perché e questo di oggi speciale dedicato ai grandi elettrodomestici è quello che sorprende ancor di più. Qui non si parla di semplici acquisti, come macchine da caffè o cose così, ma di device giganti che rendono unica ogni cada. I brand selezionati raccontano di sicurezza, grande affidabilità e rendono la scelta più semplice. Esselunga mette insieme così diversi elettrodomestici fanno venire voglia di progettare. Non è questo il momento giusto per regalare una svolta agli spazi di tutti i giorni? Bastano pochi minuti per capire che queste proposte non sono comparse per caso, ma pensate per chi vuole il massimo senza perdere tempo.

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Elettrodomestici che cambiano l’aspetto di cada

Nel cuore di questa selezione, Esselunga alza il ritmo e propone soluzioni che parlano chiaro. La lavatrice DAYA a 229 euro è l’alleata perfetta quando la pila di panni cresce all’improvviso, veloce e sorprendente come quel vicino che lava tutto prima del fischio d’inizio. Accanto, il frigorifero combinato DAYA a 199 euro mantiene ordine e freschezza, ideale per famiglie sempre in movimento. Esselunga pensa anche a chi ama i nomi storici: la lavatrice WHIRLPOOL a 339 euro offre cicli solidi e affidabili, mentre l’asciugatrice WHIRLPOOL a 479 euro restituisce tempo libero, e chi non sogna weekend più leggeri?

Esselunga non dimentica chi lava spesso e senza tregua, per questo propone la lavatrice HOOVER a 349 euro, grintosa e continua. Poi arriva il colpo di fulmine: il frigorifero combinato SAMSUNG a 599 euro, elegante e intuitivo, capace di cambiare il modo di vivere la cucina. Esselunga accompagna ogni scelta, Esselunga rende questi prezzi reali, Esselunga semplifica, Esselunga sorprende, Esselunga convince. Vale davvero la pena rimandare davanti a occasioni così? Una scelta rapida, cinque minuti scarsi, e la casa ringrazia. Non è questa la soddisfazione più grande?