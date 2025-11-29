Esselunga: ultimo giorno per questi sconti spettacolari sulla tecnologia

Il Black Friday di Esselunga è arrivato con offerte che fanno quasi girare la testa. Non è uno scherzo, qui i prezzi sono talmente bassi che rischiate di dire “davvero?” più di una volta. È il momento perfetto per cambiare elettrodomestici senza sentirvi in colpa, perché finalmente il risparmio incontra la qualità. Tra lavatrici, asciugatrici e frigoriferi, troverete soluzioni per ogni esigenza. Compatti, potenti, ingegnosi, eleganti: sembra di parlare di supereroi della casa, ma senza mantello. Ogni modello è pensato per farvi vivere meglio e ridere un po’ davanti al prezzo che sta sul cartellino. Non importa se siete maniaci dell’ordine o amanti del caos organizzato, c’è un prodotto giusto per voi. Questo Black Friday, fare acquisti sarà più divertente che mai, tra prezzi bassi e prodotti che vi faranno sentire dei veri esperti di casa moderna.

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Il carrello con le offerte Esselunga

Per le lavatrici, troverete HAIER a 549 euro, una vera macchina da battaglia che non teme carichi pesanti e che vi farà dimenticare i drammi del bucato pieno di tessuti delicati e asciugamani pesanti. Se invece avete poco spazio o amate l’efficienza compatta, DAYA a 229 euro è la soluzione ideale. La Crystal Clean SAMSUNG a 389 euro combina tecnologia e praticità: con lei, i capi sembrano uscire dal ciclo di lavaggio già pronti per una passerella. Se parliamo di asciugatura, HOOVER a 459 euro è il top.

E per i frigoriferi da Esselunga, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Il combinato HAIER a 459 euro è versatile e spazioso, perfetto per chi ama organizzare cibi freschi e surgelati senza che il frigorifero sembri un labirinto. Il doppia porta statico WHIRLPOOL a 349 euro è affidabile, semplice da usare e con abbastanza spazio per sfidare anche le spese più abbondanti. Infine, il combinato gigante SAMSUNG a 599 euro sembra quasi una cassaforte per alimenti: spazio a volontà per gelati, frutta, verdura e chi più ne ha più ne metta.