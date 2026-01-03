Esselunga: da oggi il Samsung Galaxy A16 è ad un prezzo imperdibile

Da Esselunga le promozioni trasformando la spesa in un momento di scoperta. Lo store sorprende con iniziative dedicate alla tecnologia, pensate per chi ama osservare le novità con entusiasmo e desiderio di qualità. Tra scaffali ordinati e comunicazione chiara, l’esperienza diventa divertente, grazie a offerte che parlano di innovazione, affidabilità e attenzione al valore. Ogni periodo promozionale porta con sé occasioni interessanti, capaci di stimolare interesse e buonumore. La forza del marchio sta nella capacità di raccontare i prodotti con semplicità, valorizzando caratteristiche e vantaggi. Esselunga dimostra come le offerte possano diventare un momento di divertimento, dove la tecnologia incontra convenienza e stile, dove tutti possono avere ciò che desiderano senza dover piangere sul loro portafogli vuoto

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Esselunga e la tecnologia Samsung

Nel periodo attuale Esselunga propone il Samsung Galaxy A16, protagonista delle promozioni dedicate alla telefonia. Questo smartphone presenta un ampio display da 6,7″, ideale per immagini nitide e consultazione piacevole. Il sistema operativo Android garantisce stabilità, mentre il processore Exynos 1330 da 2,1 GHz assicura reattività affidabile. La tripla fotocamera posteriore da 50+5+2 Mpixel valorizza scatti equilibrati, affiancata da una fotocamera frontale da 13 Mpixel per videochiamate chiare. La memoria RAM da 4 GB supporta un utilizzo scorrevole, accompagnata dalla batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida, pensata per lunghe giornate.

Presso Esselunga il dispositivo viene presentato con comunicazione semplice e immediata, offrendo una proposta tecnologica completa a 139 euro, indicati con trasparenza. L’offerta evidenzia qualità, affidabilità e attenzione ai dettagli, inserendosi con naturalezza tra le iniziative dello store, sempre orientate a divertire e informare chi osserva con interesse le novità tecnologiche. Corri ora in negozio ed approfitta al più presta di questa e di tante altre favolose promo.