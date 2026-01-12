Email inoltrate automaticamente: perché possono essere un rischio per la sicurezza

C’è una funzione poco conosciuta ma estremamente potente che riguarda la gestione delle email: l’inoltro automatico. Viene usata per comodità, magari durante un cambio di lavoro o per ricevere tutto su un unico indirizzo. Il problema è che, una volta attivata, viene spesso dimenticata. Con il tempo può trasformarsi in un serio rischio per la sicurezza personale e professionale.

Come nasce l’inoltro e perché viene ignorato

L’inoltro automatico permette di inviare tutte le email in arrivo verso un altro indirizzo. Bastano pochi click nelle impostazioni e la funzione resta attiva in modo permanente. Nessun avviso, nessuna notifica ricorrente. La posta continua ad arrivare normalmente, dando l’illusione che tutto sia sotto controllo.

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Molti attivano l’inoltro per situazioni temporanee: un progetto, una transizione lavorativa, un nuovo account. Finita l’esigenza, però, nessuno torna a disattivarlo. Nel frattempo passano messaggi sempre più sensibili.

Perché è un problema serio di sicurezza

Se l’indirizzo di destinazione dell’inoltro non è più protetto adeguatamente, tutte le comunicazioni diventano vulnerabili. Email bancarie, codici di accesso, link di recupero password e notifiche di account finiscono automaticamente altrove, senza che venga percepito nulla di anomalo.

In alcuni casi l’inoltro non è stato attivato dall’utente, ma da terzi che hanno avuto accesso temporaneo alla casella. È una tecnica usata anche dopo attacchi di phishing: invece di cambiare la password, viene impostato un inoltro silenzioso per monitorare la posta nel tempo.

Smartphone e controllo superficiale

Dallo smartphone le impostazioni avanzate delle email vengono consultate raramente. Le app mostrano i messaggi, ma non evidenziano se è attivo un inoltro automatico. Questo rende il problema ancora più invisibile, perché tutto sembra funzionare normalmente.

Il rischio aumenta quando l’email è collegata a servizi principali come cloud, social o identità digitale. L’inoltro diventa una copia costante della vita online.

Come verificare e ridurre il rischio

Controllare periodicamente le regole e gli inoltri attivi è fondamentale. Eliminare indirizzi non più utilizzati e rafforzare la protezione dell’account con autenticazione a due fattori migliora subito la protezione complessiva.

L’inoltro automatico è uno strumento utile, ma lasciarlo attivo senza controllo significa regalare l’accesso alla propria posta. Un dettaglio tecnico, apparentemente innocuo, può diventare una falla silenziosa.